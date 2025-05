Grave sécheresse en Europe - Qu'en est-il de la situation en Suisse ?

La Grande-Bretagne s'apprête à connaître sa plus grave sécheresse depuis 1852 - et il ne pleut pas non plus en Allemagne et en Belgique. En Suisse, la situation s'est à peu près détendue. Meteonews se risque même à des prévisions estivales approximatives.

Sécheresse en Suisse : depuis la mi-avril, la situation s'est détendue. Sur la photo : le lac du Klöntal dans le canton de Glaris le 25 avril 2025. Image : Keystone

Grande-Bretagne : la pire sécheresse depuis 1852 ?

La Grande-Bretagne est tristement célèbre pour son temps pluvieux, mais cette année, tout est différent: «Le printemps est jusqu'à présent le plus sec depuis plus d'un siècle», confirme le service météorologique Met Office à l'AFP. Le niveau des réservoirs d'eau est «exceptionnellement bas», poursuit le communiqué.

Niveau bas : le réservoir de Woodhead dans le Derbyshire le 13 mai. Photo : Keystone

Il est encore trop tôt pour tirer un bilan définitif, car le printemps comprend les mois de mars, avril et mai. Jusqu'à présent, il est tombé 80,6 millilitres de précipitations durant cette période. Le record négatif a été établi en 1852, avec 100,7 millilitres. Il pourrait désormais être battu s'il ne pleut pas abondamment dans les derniers jours de mai.

Pour les agriculteurs britanniques, cela arriverait trop tard. A Peterborough, qui se trouve à environ 90 kilomètres au nord de Londres, il n'y a pas eu de précipitations depuis mars. Conséquence: les betteraves sucrières de la ferme de Luke Abblitt ne font que la moitié de la taille souhaitée.

Ses pommes de terre risquent également de ne pas être assez grosses: le temps passe «d'un extrême à l'autre», se plaint l'agriculteur désespéré. «Je prie simplement pour qu'il pleuve».

Greenwich Park à Londres pendant la canicule de 2022, lorsque des températures de plus de 40 degrés ont été mesurées pour la première fois en Grande-Bretagne. Image : Commons/Alisdare Hickson

Jusqu'à présent, la Grande-Bretagne a connu une grave sécheresse tous les 16 ans. «Cette décennie, c'est passé à tous les cinq ans, et dans les prochaines décennies, ce sera tous les trois ans», prévient Liz Bentley de la Royal Meteorological Society. La saison sèche sera en outre plus longue, ajoute-t-elle.

Allemagne: «l'un des débuts d'année les plus secs»

L'Allemagne présente un tableau similaire: dans certaines régions, il n'a pas plu depuis février, rapporte le «Tagesschau». Cette sécheresse est inhabituelle, classe Bernd Madlener: «C'est l'un des printemps les plus secs depuis le début des enregistrements météorologiques sur l'ensemble du territoire».

L'intensité de la sécheresse pendant la période de végétation d'avril à octobre est indiquée ici pour le sol total et le sol supérieur. Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung

Selon le météorologue, la raison en est l'apparition de plus en plus fréquente de zones de haute pression tenaces qui bloquent les zones de basse pression humides. Le changement climatique entraîne de faibles différences de température et de pression dans le monde entier, ce qui produit moins de vent, lequel fait en principe bouger le temps.

Il n'y a pas qu'en mars, avril et mai que les précipitations ont été insuffisantes. En février également, il n'est tombé que la moitié de la quantité habituelle - et l'hiver a également été mauvais à cet égard. Le problème: le déficit s'accumule, écrit le «Redaktionsnetzwerk Deutschland».

Champ sec à Boddin dans le Mecklembourg-Poméranie occidentale : Un tracteur traîne derrière lui un gros nuage de poussière lors de l'épandage de semences de maïs le 20 mai. Image : Keystone

«Le déficit de précipitations à l'échelle nationale au printemps 2025 et la sécheresse des sols qui en résulte constituent une 'hypothèque' hydrologique pour l'été, qui devra être compensée dans les prochains mois», avertit Katrin Drastig de l'Institut Leibniz pour les techniques agricoles.

Il faut donc des pluies continues et généralisées pour reconstituer les réserves naturelles et résoudre le problème de la sécheresse. Selon les experts, ce sont les prochaines semaines qui décideront de la violence de l'été pour la nature et l'agriculture.

Eaux basses au coude du Rhin à Düsseldorf le 21 mai : la sécheresse n'affecte pas seulement la nature et les agriculteurs, mais aussi la navigation fluviale. Photo : Keystone

La Suisse (encore) sans problèmes majeurs

La Confédération a mis en ligne son propre portail sur le thème de la sécheresse en Suisse et met en place un réseau national de mesure de l'humidité du sol. Un coup d'œil sur la carte actuelle montre qu'il n'y a pas de problèmes de sécheresse dans notre pays.

Sécheresse en Suisse : tout est au vert. Capture d'écran : Nationale Trockenheitsplattform

Mais ici aussi, il est parfois tombé nettement trop peu de pluie dans le nord jusqu'à la mi-avril, précise Meteonews. Durant cette période, le niveau des rivières et des lacs a parfois atteint des records de faiblesse et les lacs d'accumulation ont été «exceptionnellement mal remplis».

Toujours trop de points rouges (rivières) et de triangles (lacs) : Débits et niveaux d'eau en Suisse, état au 28 mai. Capture d'écran : BAFU

Les précipitations qui ont eu lieu peu avant Pâques ont toutefois permis de détendre nettement la situation, notamment en Valais et en Suisse romande. En mai, il a plu plus abondamment surtout dans les Grisons, où le temps était particulièrement sec auparavant. Conséquence: jusqu'au 19 mai, il y a eu 5,6 pour cent de précipitations en moins par rapport à la moyenne pluriannuelle.

Jusqu'au 19, le mois de mai a été trop humide au Tessin et dans les Grisons et trop sec dans le nord. graphique : Meteonews, UBIMET

Et qu'apporte l'été qui approche ? Meteonews s'est également penché sur les modèles à long terme, qui ne devraient toutefois être compris que comme une «tendance grossière». La conclusion est la suivante: «L'été sera probablement trop chaud sur le long terme, comme tous les étés depuis 2015, des écarts d'un degré sont modélisés». Le nord du pays, en particulier, pourrait être plus sec.

UE: les semaines à venir seront décisives

Si la Grande-Bretagne et certaines régions d'Allemagne connaissent une sécheresse, les pays intermédiaires - comme la Belgique - sont naturellement trop secs, ...

Sécheresse en Belgique. RMI

... parce qu'il ne pleut pas assez, comme le montre l'exemple des Pays-Bas.

Indice néerlandais des précipitations, situation au 27 mai. KNMI

La Commission européenne a le sujet à l'esprit : en mai, elle met en garde contre la situation difficile dans certaines parties des pays membres.

Par le biais de son agence de surveillance des cultures (MARS), l'UE a publié ses prévisions de récolte pour 2025 : selon celles-ci, le déficit pluviométrique s'accroît dans le nord-ouest de l'Europe, écrit le magazine agricole «Agrarheute». Un grave manque d'eau pourrait mettre en péril les rendements des agriculteurs et agricultrices. Les semaines à venir seront décisives, ajoute-t-il.