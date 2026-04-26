En 2025, 1245 cas de discrimination raciale ont été recensés, soit une hausse de 3% en un an, selon le rapport annuel du Réseau de conseil pour les victimes de racisme publié dimanche. Comme en 2024, la majorité des cas s'est produite dans le domaine de la formation.

En 2025, le Réseau de conseil pour les victimes de racisme a recensé et analysé un total de 1245 cas de discrimination raciale (archive). sda

Keystone-SDA ATS

Après la forte hausse de près de 40% enregistrée en 2024, les chiffres se sont «stabilisés à un niveau élevé», indiquent dans un communiqué la Commission fédérale contre le racisme (CFR) et humanrights, une ONG qui défend les droits humains en Suisse.

«Il est difficile de savoir s'il y a une augmentation du racisme en Suisse, comme il n'existe pas de sondages précis, il s'agit uniquement de signalements», souligne Nora Riss, responsable du Réseau de conseil, interrogée par Keystone-ATS. Pour elle, ces chiffres indiquent surtout que les centres se font de plus en plus connaître et les personnes viennent davantage demander des conseils.

D'après l'enquête du Service de lutte contre le racisme (SLR) de la Confédération, en 2024, 17% de la population résidante suisse a déclaré avoir été victime de discrimination raciale au cours des cinq dernières années. «Il nous manque un monitorage des personnes racisées», note Mme Riss.

En majorité à l'école et au travail

Selon elle, la grande majorité des personnes concernées ont entre 26 et 65 ans. Pourtant, comme en 2024, les cas recensés sont survenus le plus souvent dans le domaine de l'éducation (22%), en particulier dans la scolarité obligatoire. Dans ce domaine, la majorité des signalements concerne le racisme envers les personnes noires (41%), suivi du racisme antimusulman (25%) et de la xénophobie (20%).

Avec 17% des cas signalés, le domaine professionnel se place au deuxième rang. Il enregistre la progression la plus marquée (+3 points de pourcentage). Selon la CFR et humanrights, les figures d'autorités comme les employeurs ou les enseignants «n’interviennent pas de manière systématique lors d’épisodes racistes et ne garantissent pas une protection adéquate aux personnes concernées».

Pour Nora Riss, le manque de mesures internes peut expliquer cette augmentation dans les institutions. «Il faudrait une personne de contact, à qui s'adresser anonymement, qui serait chargée de la médiation», poursuit-elle. Elle concède: «Il est très difficile de venir de l'extérieur pour régler ces situations».

Ces cas d’agressions racistes documentés par les organisations «ne représentent que la partie émergée de l'iceberg» déclarent-elles dans leur communiqué.

Forte hausse du racisme antimusulman

Les motifs de discrimination les plus fréquemment signalés restent le racisme envers les personnes noires (33%) et la xénophobie (30%). Une nette hausse des cas de racisme antimusulman est à nouveau observée (23% en 2025 contre 17% en 2024).

Selon Mme Riss, cette augmentation pourrait être expliquée d'abord car depuis 2025, la Fédération des organisations islamiques en Suisse (FOIS) a rejoint le réseau de conseil. De plus, selon le SLR, les cas de racisme antimusulman sont sous-déclarés. «Beaucoup de personnes ne connaissent pas les centres de conseil ou ne font pas confiance à ces centres, peut-être que ces tendances changent», ajoute-t-elle.

D’autres motifs de discrimination incluent le racisme envers les personnes originaires du monde arabe (9%), le racisme envers les personnes d’origine asiatique (8%) et l’antisémitisme (5%).