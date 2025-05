Les caves ouvertes vaudoises reviennent samedi et dimanche prochains pour une 15e édition. Plus de 250 vigneronnes et vignerons ouvriront leurs domaines à travers tout le canton. L'événement est l'occasion de plonger au coeur des six terroirs vaudois de Bonvillars, Chablais, Côtes de l'Orbe, la Côte, Lavaux et Vully et de découvrir leurs nouveaux millésimes.

Les caves ouvertes vaudoises fêtent cette année leur 15e édition (archives). ATS

Keystone-SDA ATS

Les billets comprenant un verre de dégustation sont disponibles en ligne au prix de 40 francs, transports publics compris grâce aux cartes journalières Mobilis qui permettent de voyager dans tout le canton. Les sésames comprennent également un bon de réduction de 20 francs sur l'achat de six bouteilles en cave, indique dans un communiqué l'Office des vins vaudois qui orchestre la manifestation.

L'édition de 2024 avait attiré plus de 90'000 visiteurs et celle de 2023 plus de 80'000 visiteurs.

www.mescavesouvertes.ch