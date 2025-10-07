  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Transport ferroviaire Les CFF investissent massivement dans les enclenchements numériques

ATS

7.10.2025 - 09:23

Les CFF ont conclu mardi des contrats-cadres pour des postes d'enclenchement numériques pour un montant de 1,4 milliard de francs. Avec ce nouveau système, le réseau ferroviaire doit gagner en efficacité et en fiabilité.

La modernisation des postes d'enclenchement devrait débuter en 2029 (archives).
La modernisation des postes d'enclenchement devrait débuter en 2029 (archives).
ATS

Keystone-SDA

07.10.2025, 09:23

07.10.2025, 09:43

Les contrats ont été signés avec Hitachi, Siemens et Stadler Rail, indiquent les CFF dans un communiqué. L'objectif de cet investissement est de mettre en place un système ferroviaire numérique en réseau afin de mieux juguler l'augmentation attendue de la mobilité.

Ce système numérique en réseau se compose d'appareils d'enclenchement numériques, d'une signalisation en cabine pour une localisation précise des trains, de systèmes de conduite perfectionnés. Des dispositifs de gestion du trafic qui reflètent encore mieux la situation du trafic en temps réel font aussi partie de l'ensemble, précise l'ancienne régie fédérale.

Cette nouvelle génération d'appareils d'enclenchement feront l'objet de tests jusqu'à la première mise en service avec les fournisseurs sélectionnés. Si les essais sont réussis, la mise en service devrait avoir lieu en 2029 et durera 40 ans, notent les CFF. Au total, 80% des installations seront remplacées au cours des 20 prochaines années.

Davantage de trains

A ce jour, la compagnie ferroviaire exploite près de 500 postes d'enclenchement en Suisse, dont la moitié sont des enclenchements à relais. Cette technologie , datant des années 1950, arrive en fin de vie, soulignent les CFF.

Avec la nouvelle génération d'appareils commandés, un système «uniforme et pérenne» pourra être introduit, peut-on lire dans le communiqué. Ils seront notamment plus simples et à remplacer ce qui doit rendre les installations plus flexibles et leur exploitation moins onéreuse.

Pour les CFF, cet investissement est «indispensable pour que davantage de trains puissent circuler avec des intervalles plus courts.»

Les plus lus

Trump va-t-il s'approprier les États-Unis? – Tout se joue maintenant
La fille du milliardaire Würth meurt subitement
La Normandie secouée par «un drame horrible et un gâchis absolu»
La championne olympique suisse écartée : «C’est brutal»
Sa fille écoeurée: «Si vous avez un peu de décence, arrêtez de lui faire ça»
Trump «veut bien travailler avec les démocrates»... à une condition