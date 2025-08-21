  1. Clients Privés
Les CFF raillés par des Allemands «Elle s'excuse de faire rouler ce train?»

Petar Marjanović

21.8.2025

Lundi matin, l'Intercity de Berne à Zurich est arrivé à l'heure. Il y avait des places assises pour tout le monde. Malgré cela, la cheffe de train s'est excusée à plusieurs reprises pour les «conditions étroites»... au grand étonnement d'un groupe de touristes.

L'IC 81 circulait exceptionnellement à un seul étage entre Berne et Zurich lundi matin.
Photo : blue News
L'IC 81 circulait exceptionnellement à un seul étage entre Berne et Zurich lundi matin.
Photo : blue News

Petar Marjanović

21.08.2025, 04:30

21.08.2025, 09:32

«Comme vous l'avez peut-être remarqué, c'est un peu plus serré aujourd'hui. Nous partons avec un train de remplacement». C'est par ces mots que la cheffe de train s'est adressée lundi matin aux passagers de l'Intercity 81 de Berne à Zurich, non pas une fois, mais plusieurs.

Ce qui ressemblait à une odyssée menaçante pour les pendulaires s'est révélé inoffensif: le train est certes parti de Berne avec deux minutes de retard, mais il a rattrapé son retard jusqu'à Zurich et est même arrivé, selon les données de temps de parcours, une seconde avant l'heure d'arrivée prévue. Il y avait des places assises pour tout le monde.

Pour un groupe de touristes allemands, c'était quand même du grand cinéma. Dès la première annonce, l'un d'eux a gloussé: «Comment, elle s'excuse de faire rouler un train ?» Lorsque l'Intercity est arrivé à l'heure à Zurich, la réplique a suivi: «En Allemagne, personne ne s'excuserait qu'un train arrive à l'heure».

Le train est arrivé trop tôt à Zurich

Bahnhof Ankunft Abfahrt
Interlaken Ost (+25s)
Interlaken West (−2s) (+43s)
Spiez (+10s) (+167s)
Thun (+28s) (+171s)
Bern (+188s) (+161s)
Zürich HB (−1s) (+55s)
Zürich Flughafen (+49s) (+128s)
Winterthur (+82s) (+72s)
Frauenfeld (+30s) (+108s)
Weinfelden (+3s) (+42s)
Amriswil (−13s) (+72s)
Romanshorn (+17s)

Derrière cette scène curieuse se cache une explication plus sobre : en raison d'une absence de personnel de dernière minute à Romanshorn, trois wagons n'ont pas pu être accrochés. Dès le dimanche après-midi à 14h20, il était donc clair que le train partirait le lundi matin avec une composition de remplacement.

Les chiffres montrent à quel point la situation était effectivement serrée: Normalement, cet Intercity offre, selon les indications des CFF, 819 places assises, cette fois-ci il y en avait 587, donc 232 de moins. La première classe était particulièrement à l'étroit: au lieu de plusieurs voitures à deux étages, seules deux voitures unifiées étaient disponibles, toutes deux construites au milieu des années 80. En deuxième classe, la situation était plus détendue: six voitures offraient chacune entre 62 et 86 places assises.

