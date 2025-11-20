  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Record battu Les champions d’Europe du train sont connus

ATS

20.11.2025 - 15:08

En 2024, chaque habitant en Suisse a parcouru en moyenne 2519 kilomètres en train. Ce chiffre dépasse le record de 2505 kilomètres atteint en 2019. En moyenne, tous les habitants de Suisse ont utilisé le train 71 fois l’année dernière.

En moyenne, chaque habitant de Suisse a utilisé le train 71 fois l’année dernière. (photo symbolique)
En moyenne, chaque habitant de Suisse a utilisé le train 71 fois l’année dernière. (photo symbolique)
ATS

Keystone-SDA

20.11.2025, 15:08

20.11.2025, 15:17

Par rapport à l’année précédente, le nombre de kilomètres parcourus (+2,2 %) ainsi que le nombre de trajets (+3,1 trajets) ont tous deux continué d’augmenter, ce qui permet à la Suisse de rester en tête des statistiques européennes, écrit jeudi le Service d'information pour les transports publics (LITRA).

L'Autriche se classe 2e (1614 passagers-kilomètres), la Hongrie 3e (1571 km), suivie par la France (1564 km) et l'Allemagne (1287 km). En queue de peloton, la Grèce, avec seulement 70 km parcourus par habitant en train.

Cette année, un nouvel indicateur, la distance moyenne parcourue, a été introduit pour la première fois. Il s’agit du nombre moyen de kilomètres parcourus par trajet. La Lituanie arrive en tête du classement de la distance moyenne parcourue avec 86 km par trajet, suivie de la Roumanie avec 84 km et de la France avec 81 km.

Utilisation intensive

Avec 36 km, la Suisse affiche l'une des distances moyennes parcourues les plus courtes et se classe «seulement» au 23e rang, bien en dessous de la moyenne européenne de 48 km.

Si l’on ajoute à cela le plus grand nombre de passagers-kilomètres parcourus par habitant ainsi que le plus grand nombre de trajets ferroviaires par habitant, il apparaît nettement que le réseau dense de transports publics ferroviaires de la Suisse est utilisé de manière particulièrement intensive.

Les plus lus

Guerre en Ukraine : ce que l'on sait de la proposition de paix américaine
Stupeur au Musée romain de Lausanne-Vidy : des malfrats volent des pièces d'or !
Au procès Péchier, l'improbable arrêt cardiaque d’un bambin de 4 ans
La route de l’Italie est tracée : les affiches des barrages connues !
«C'est d'autant plus regrettable que...» - Tollé autour d’un logiciel américain
La neige fait son entrée en plaine