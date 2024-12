Noël ne devrait pas être blanc en plaine cette année non plus: si de faibles chutes de neige pourraient se produire au nord des Alpes dans la nuit du 24 au 25 décembre, elles ne resteront en principe pas au sol. Une situation devenue habituelle avec le réchauffement.

Selon les statistiques, la probabilité de chutes de neige les jours de Noël est désormais d’environ 40% sur le Plateau, et de seulement 25% en Suisse romande et du nord-ouest. Dans le Sud, il faut s’attendre à un Noël vert dans 80% des cas. Ici à Berne en 2023. ATS

Keystone-SDA, cc, ats ATS

Dans la plupart des localités de la plaine, les derniers Noëls blancs remontent à plus de 10 ans, indique vendredi le blog de Météosuisse, alarmemeteo.ch. A Zurich, Bâle et Neuchâtel, la dernière neige à Noël est tombée en 2010. Berne a elle vécu son dernier Noël blanc en 2014.

Cette année, le jour de Noël, le temps restera majoritairement sec et peu nuageux au nord des Alpes avec des températures comprises entre -1°C et 3°C. Ce sera également sec le jour de la Saint-Etienne, avec des températures entre -2°C et 2°C.

Le sud des Alpes ne sera pas plus gâté, avec des températures jusqu'à 13 degrés le 24 et 10 le 25, et un temps tout aussi sec. A l'ouest, de faibles précipitations sont possibles localement le 24 décembre. Avec des températures comprises entre 0°C et 5°C, la neige est toutefois peu probable. Les jours de Noël et de la Saint-Etienne seront secs.

25% de chances en Suisse romande

En montagne en revanche, les fêtes de Noël vertes sont jusqu'ici rares. À Davos, à 1600 m d’altitude, il n’y a pas encore eu un seul Noël sans neige depuis le début des mesures en 1931. En 2016 uniquement, le 24 décembre est resté vert. En revanche, quelques centimètres sont tombés le lendemain, jour de Noël.