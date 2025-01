Tous les changements à connaître en février

En février 2025, de nombreux changements et adaptations sont prévus en Suisse. blue News vous en fournit un grand aperçu.

WhatsApp sera partiellement désactivé

Sur certains appareils, WhatsApp sera désactivé à partir de février. Les appareils concernés sont principalement ceux équipés du système d'exploitation KaiOS. Ce système a par exemple été développé pour les appareils Nokia.

Les utilisateurs sont contraints soit de passer à un appareil plus moderne, soit d'utiliser d'autres applications de messagerie. Depuis juin dernier, il n'est plus possible de créer de nouveaux comptes WhatsApp sur les appareils équipés de KaiOS. Désormais, les comptes existants sont également désactivés. Des millions de personnes dans le monde sont concernées, car le système d'exploitation est utilisé sur de nombreux appareils.

À partir du 5 mai 2025, WhatsApp ne fonctionnera plus sur les modèles d'iPhone 5s, 6 et 6 Plus.

Salaires minimums dans l'hôtellerie et la restauration

A partir du 1er février, les salaires minimums dans l'hôtellerie-restauration seront augmentés de l'inflation annuelle moyenne de 1,1%. Pour les contrats saisonniers, les augmentations de salaire minimum entreront en vigueur au début de la saison d'été.

Les collaborateurs sans apprentissage reçoivent désormais 3706 francs par mois, contre 3666 francs auparavant. Pour les collaborateurs titulaires d'un certificat fédéral de capacité, le salaire minimum passe de 4470 francs à 4519 francs. Un examen professionnel garantit une augmentation du salaire minimum de 5225 à 5282 francs.

Régulation préventive de la population de loups

Les dispositions définitives pour la régulation des loups entreront en vigueur le 1er février. La loi révisée sur la chasse et l'ordonnance adaptée sur la chasse introduisent la régulation préventive de la population de loups. Pour que les cantons puissent intervenir sur la population de loups de septembre à janvier, avant que des dommages n'aient été causés, il faut qu'il y ait un risque pour les animaux de rente et que des mesures de protection des troupeaux aient été mises en œuvre.

Des meutes entières ne peuvent être abattues que si elles présentent un comportement indésirable. Le nombre minimal de meutes par région ne doit cependant pas être dépassé. De juin à août, les cantons peuvent en outre réguler de manière réactive les meutes de loups qui causent des dommages, c'est-à-dire après que des dommages ont été causés. Les cantons peuvent désormais aussi abattre des loups isolés qui représentent un danger pour l'homme.

De nouvelles dispositions s'appliquent également au castor. A partir de février, les cantons pourront abattre des castors isolés lorsqu'ils causent des dommages importants ou mettent en danger des personnes. Par exemple, lorsque les dégâts causés par les castors font déborder les ruisseaux et risquent d'inonder les prairies et les bâtiments.

Règles pour l'importation de chiots

Début février, l'importation commerciale de chiots âgés de moins de 15 semaines sera interdite. Cette mesure vise à endiguer le commerce irresponsable de chiens en provenance de l'étranger. La nouvelle réglementation vise à contrer les achats sponsorisés en ligne, par lesquels passent souvent de telles transactions. Les animaux de moins de 15 semaines ne pourront plus être importés que par des détenteurs privés qui iront eux-mêmes les chercher chez un éleveur à l'étranger.

Dans le secteur des animaux de rente, la modification de l'ordonnance sur la protection des animaux interdit notamment de raccourcir la queue des agneaux. Une nouvelle réglementation doit en outre permettre au secteur d'abandonner l'abattage des poussins. Des dispositions modifiées s'appliqueront en outre à partir de février à la détention et à la manipulation des animaux d'expérience, afin d'améliorer le bien-être des animaux. L'obligation de déclarer les animaux d'expérience sera étendue.

Changements dans les vols

Swiss reprendra ses vols vers Tel Aviv à partir du 1er février. Jusqu'à nouvel ordre, les vols seront programmés sans nuitée pour les équipages. A partir de cette date, Swiss reliera quotidiennement Zurich à la métropole israélienne avec un avion court-courrier de la famille des Airbus A320, a indiqué la compagnie jeudi.

A partir de février, Swiss utilisera en outre à nouveau l'espace aérien israélien pour des survols, tandis que le Liban continuera à être contourné. Swiss avait suspendu une première fois ses vols vers Israël après l'attaque terroriste du Hamas islamiste contre Israël le 7 octobre 2023. Depuis, l'aéroport Ben-Gourion de Tel Aviv n'était desservi que de manière irrégulière.

Des changements interviennent également chez Edelweiss. Ainsi, la compagnie aérienne de vacances supprime ses vols vers La Havane. Une liaison stable et fiable à long terme ne peut plus être garantie.

