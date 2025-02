Ces changements importants à connaître pour le mois de mars

En mars 2025, il y aura à nouveau de nombreux changements. Ils concernent entre autres le trafic routier et les taxes sur l'électricité.

Les conducteurs de véhicules automatisés pourront utiliser un pilote d'autoroute sur les autoroutes à partir du 1er mars. Image symbolique : sda

Cas d'application pour la conduite automatisée, augmentation des importations de céréales et baisse des coûts d'utilisation de l'électricité : le 1er mars, des modifications de lois et d'ordonnances ainsi que d'autres nouveautés entreront en vigueur en Suisse.

blue News te donne un aperçu actuel des changements et adaptations que tu dois connaître en mars 2025.

Circulation routière

Les véhicules circulant de manière automatisée peuvent augmenter la sécurité routière et améliorer la fluidité du trafic. A partir du 1er mars, trois cas d'application seront autorisés pour la conduite automatisée.

Désormais, les conducteurs d'un véhicule automatisé pourront utiliser un pilote d'autoroute sur les autoroutes. L'utilisation de véhicules sans conducteur sur des tronçons agréés par les autorités est également autorisée.

En outre, le stationnement automatisé sans la présence d'un conducteur est également possible dans des parkings couverts et des places de stationnement définis et signalés à cet effet.

Les taxes sur l'électricité baissent

Les consommateurs d'électricité devront payer 124 millions de francs de moins pour l'utilisation du réseau pour l'année tarifaire 2025. Le Conseil fédéral a adapté l'indemnisation en fonction des risques pour le capital investi dans le réseau électrique.

La modification correspondante de l'ordonnance sur l'approvisionnement en électricité concernant le calcul du Weighted Average Cost of Capital (WACC) entrera en vigueur le 1er mars. Ce WACC est fixé chaque année par le Département de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (Detec).

Céréales panifiables

L'année dernière, les agriculteurs ont récolté en Suisse le moins de céréales panifiables possible depuis un quart de siècle.

Le Conseil fédéral a donc décidé d'augmenter le contingent d'importation de 60'000 tonnes afin de pouvoir couvrir la demande en blé, seigle et épeautre. La modification correspondante de l'ordonnance sur les importations agricoles entrera en vigueur le 1er mars 2025.

Autorisation d'entrée

À partir du 5 mars, les voyageurs à destination de la Grande-Bretagne pourront demander une autorisation d'entrée numérique (ETA) payante. Celle-ci sera nécessaire à partir du 2 avril 2025.

Il est préférable de faire la demande via l'application UK ETA. Le coût est de 10 livres, soit 11,20 francs. Il est également possible de faire une demande via le site web officiel du gouvernement britannique.

L'ETA est valable deux ans ou jusqu'à l'expiration du passeport. C'est l'événement survenant le plus tôt qui prévaut.

Le taux d'intérêt de référence devrait baisser

Le lundi 3 mars, l'Office fédéral du logement (OFL) communiquera le taux d'intérêt de référence hypothécaire. Il s'applique à la fixation des loyers dans tout le pays.

Le taux d'intérêt moyen des hypothèques, relevé chaque trimestre, devrait baisser, passant de 1,75 à 1,50 pour cent. Les économistes sont unanimes sur ce point. Le taux d'intérêt actuel est inchangé depuis décembre 2023.

Les observateurs citent la politique des taux d'intérêt de la Banque nationale suisse (BNS) comme explication. Celle-ci a abaissé ses taux directeurs quatre fois de suite, la dernière fois en décembre. Cela a également rendu les hypothèques du marché monétaire et les hypothèques à taux fixe à nouveau plus avantageuses.

L'heure!

Ce n'est pas un changement de loi, mais c'est un changement attendu: dans la nuit du 29 au 30 mars, nous passerons à l'heure d'été. À deux heures du matin, il sera déjà trois heures!