Deux des principaux dirigeants de la gauche en France ont critiqué samedi la précipitation de l'extrême droite à qualifier d'"islamiste" l'attentat sur le marché de Noël de Magdebourg en Allemagne alors que rien n'indiquait dans la personnalité de son auteur que c'était le cas.

Dans un message posté sur X, la députée d'extrême droite Marine Le Pen avait dénoncé vendredi «la barbarie islamiste» qui «sème la terreur au cœur de l'Europe». AFP

AFP Marc Schaller

«Tourner sept fois sa langue dans sa bouche avant de livrer ses préjugés dont le seul objet est de cultiver le racisme antimusulman», a déclaré sur X le premier secrétaire du Parti socialiste Olivier Faure, repostant le message de Jordan Bardella, le président du Rassemblement national (RN, extrême droite).

Ce dernier avait déploré sur le même réseau immédiatement après les faits un «attentat islamiste». «La cible de l'attaque ne doit rien au hasard : l'islam radical mène une guerre à nos traditions chrétiennes, à nos identités, à notre civilisation», avait-il ajouté.

Condoléances aux proches des victimes, au peuple allemand, après l’attentat islamiste qui a frappé le marché de Noël de Magdebourg.

La cible de l’attaque ne doit rien au hasard : l’islam radical mène une guerre à nos traditions chrétiennes, à nos identités, à notre civilisation. — Jordan Bardella (@J_Bardella) December 20, 2024

«N'oubliez jamais que l'extrême droite tue»

De même, le coordinateur politique de La France insoumise (gauche radicale) Manuel Bompard a fustigé samedi des «dirigeants d'extrême droite (qui) se sont jetés comme des vautours sur l'attaque de Magdebourg pour déverser leur haine antimusulmans». «On apprend que l'auteur présumé de l'attaque est un partisan de leurs idées, soutien du parti AfD (parti allemand d'extrême droite, ndlr). N'oubliez jamais que l'extrême droite tue», a-t-il ajouté.

Dans un message également posté sur X, la députée d'extrême droite Marine Le Pen avait de son côté dénoncé vendredi «la barbarie islamiste» qui «sème la terreur au cœur de l'Europe». «Cet acte de guerre contre un symbole de notre civilisation soulève les cœurs», avait-elle martelé.

Une attaque à la voiture bélier vendredi sur le marché de Noël de Magdebourg a fait cinq morts et plus de 200 blessés. Le suspect d'origine saoudienne a été interpellé sur les lieux et n'avait pas le profil d'un islamiste.

De fait, a assuré samedi la ministre allemande de l'Intérieur, Nancy Faeser, il s'agit d'un «islamophobe» au vu de ses prises de position connues.

L'attaque à Magdebourg est survenue huit ans après celle commise par un islamiste tunisien à Berlin, où un camion bélier avait provoqué la mort de 13 personnes, l'attentat le plus meurtrier en Allemagne.