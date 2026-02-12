  1. Clients Privés
Les citoyens sont horrifiés Affaire Epstein: «Il y a quelque chose de pourri au royaume de Norvège»

dpa

12.2.2026 - 06:17

Des «super-diplomates», un ex-chef de gouvernement et la princesse héritière : pourquoi l'élite norvégienne a-t-elle justement cherché à se rapprocher d'Epstein - et inversement? La question en agite plus d'un au pays du prix Nobel de la paix.

Documents publiés par le ministère américain de la Justice concernant le cas du défunt délinquant sexuel Jeffrey Epstein.
Documents publiés par le ministère américain de la Justice concernant le cas du défunt délinquant sexuel Jeffrey Epstein.
Image : Keystone/AP Photo/Jon Elswick

DPA

12.02.2026, 06:17

12.02.2026, 12:05

Ces jours-ci, les Norvégiens se frottent les yeux sur l'élite de leur pays. Leur princesse héritière? A échangé des informations sur des sujets amoureux avec Epstein. Leur ex-premier ministre? A tenté d'organiser une rencontre avec Poutine pour le délinquant sexuel, selon toute apparence. Un ancien diplomate de haut rang? A appelé l'Américain «son meilleur ami». C'est du moins ce que suggèrent les nouvelles publications dans l'affaire Jeffrey Epstein. Ces révélations ébranlent l'image que les Norvégiens ont d'eux-mêmes. Beaucoup se demandent: pourquoi notre petit pays joue-t-il un rôle aussi important dans ce scandale ?

Schwab contredit Brende. Les révélations d'Epstein mettent les dirigeants du WEF dans l'embarras

Schwab contredit BrendeLes révélations d'Epstein mettent les dirigeants du WEF dans l'embarras

Les Norvégiens étaient attrayants pour Epstein

C'est peut-être un pur hasard, explique Halvard Leira, de l'Institut norvégien de politique étrangère, au journal «Aftenposten». «Mais d'après ce que j'ai vu, les Norvégiens sont clairement surreprésentés». Une explication possible selon Leira: l'abondance d'argent norvégien versé depuis des décennies aux organisations internationales. «Cela a eu pour conséquence que de nombreux Norvégiens ont occupé des postes internationaux de haut niveau». Un groupe cible attrayant pour Epstein afin d'élargir son réseau de personnes influentes.

Un autre aimant pour les puissants: le prix Nobel de la paix. C'est justement l'un de ceux qui a décerné cette distinction pendant des années qui apparaît en bonne place dans les dossiers d'Epstein. Dans les années 90, Thorbjørn Jagland était Premier ministre, puis chef du comité Nobel norvégien et secrétaire général du Conseil de l'Europe. Ce dernier vient de lever son immunité à la demande de la Norvège. En effet, Jagland fait l'objet d'une enquête pour soupçon de corruption grave en raison de ses contacts avec Epstein.

Affaire Epstein. Le Conseil de l'Europe lève l'immunité de Thorbjorn Jagland

Affaire EpsteinLe Conseil de l'Europe lève l'immunité de Thorbjorn Jagland

Pendant son mandat au Conseil de l'Europe, le Norvégien aurait séjourné dans les appartements d'Epstein à Paris et à New York et aurait passé des vacances dans sa propriété de Palm Beach. Les mails publiés dans le cadre de cette affaire laissent penser que l'homme d'affaires a de nouveau fait pression sur Jagland pour qu'il lui organise une rencontre avec le chef du Kremlin Vladimir Poutine.

«Tu es mon meilleur ami»

«La Norvège a toujours voulu avoir du pouvoir et de l'influence et faire connaître ses propres normes élevées dans le monde», explique Tobias Etzold, spécialiste de l'Europe du Nord. «Pour cela, on n'a apparemment pas hésité à se laisser corrompre et à se faire engager à des fins douteuses».

Des enquêtes pour corruption sont également en cours contre le couple de diplomates Mona Juul et Terje Rød-Larsen. Baptisés «super-diplomates» par les médias, les Norvégiens sont célèbres pour avoir joué un rôle décisif dans les négociations de paix entre Israël et l'Organisation de libération de la Palestine dans les années 90. Juul était jusqu'à récemment ambassadeur en Jordanie. "«Le couple est devenu un symbole pour la Norvège, nation de paix"», écrit le journaliste et auteur Aslak Nore dans le journal «Verdens Gang».

Deux personnes qui ont largement contribué à créer l'image brillante de la Norvège sur la scène internationale la fissurent aujourd'hui. Les enfants du couple auraient reçu dix millions de dollars dans le testament d'Epstein. «Tu es mon meilleur ami et un homme super rare, foncièrement bon», aurait écrit Rød-Larsen Epstein au Nouvel An 2017. De nombreux indices laissent penser qu'Epstein a construit son réseau norvégien avec l'aide de Rød-Larsen.

«Corruption aggravée». Affaire Epstein : l’ex-Premier ministre norvégien rattrapé par les révélations

«Corruption aggravée»Affaire Epstein : l’ex-Premier ministre norvégien rattrapé par les révélations

La princesse héritière norvégienne Mette-Marit aurait également eu une relation intime avec Epstein. C'est ce que suggèrent des courriels qu'ils se seraient échangés pendant des années. Dans ces courriers, le délinquant sexuel et l'épouse du prince héritier Haakon se donnaient rendez-vous et échangeaient des informations sur l'alimentation, la musique et la «chasse aux femmes» d'Epstein. «Paris est bon pour l'adultère, les Scandinaves sont de meilleures épouses», peut-on lire dans un mail attribué à Mette-Marit. Certes, la princesse héritière s'est excusée. Mais de nombreux Norvégiens se demandent tout de même: peut-elle devenir reine ?

«Le pire cauchemar». Affaire Høiby: un témoignage glaçant devant le tribunal d’Oslo

«Le pire cauchemar»Affaire Høiby: un témoignage glaçant devant le tribunal d’Oslo

Quelques pommes pourries ou un système pourri ?

Tous les Norvégiens concernés qualifient aujourd'hui leurs contacts étroits avec le criminel - y compris la princesse héritière ainsi que le chef du Forum économique mondial, Børge Brende - d'erreur d'appréciation catastrophique qu'ils regrettent désormais. S'agit-il de «quelques pommes pourries» ou est-ce tout le système qui est pourri? - demande la radio norvégienne. Une enquête indépendante, que la commission de contrôle du Parlement est en train de lancer, doit passer au crible le travail du service des affaires étrangères au cours des dernières années.

«L'image qui se dessine est celle d'un environnement qui n'est pas sain - et dans lequel le risque de corruption est important», déclare le président de la commission, Per-Willy Amundsen. Comment en est-on arrivé là dans un pays qui occupe toujours les premières places dans les classements sur la transparence et la démocratie ? Et où la confiance des gens dans la politique est plus grande qu'ailleurs ?

5 points sur Epstein. Le poisson commence toujours à pourrir par la tête

5 points sur EpsteinLe poisson commence toujours à pourrir par la tête

C'est peut-être justement cela, estime Etzold. «Tant que les choses vont bien, les Norvégiens partent du principe que tout se passera bien», explique le chercheur. «Alors, peut-être par confort, on ne regarde pas de trop près et on ne remet pas trop les choses en question». Là où l'on fait davantage confiance, il se peut que l'on contrôle moins. Cela se paie aujourd'hui, constate le journaliste Nore dans le journal «Verdens Gang»: «Il y a quelque chose de pourri au royaume de Norvège».

