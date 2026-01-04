Les écoles fermeront lors du deuil national

Les écoles du Haut-Plateau, dont fait partie Crans-Montana, seront fermées vendredi après-midi lors du deuil national, a indiqué le conseiller d'Etat valaisan Christophe Darbellay dimanche à Keystone-ATS. Un accompagnement psychologique est organisé dans toutes les classes du canton, qui ouvriront comme prévu lundi à la rentrée.

Un message «factuel, clair et délivré avec empathie», sera adressé lundi par chaque enseignant dans chaque classe, a indiqué le chef du Département valaisan de l'économie et de la formation. Il sera adapté à l'âge des élèves. Toutes les écoles seront ouvertes à la rentrée.

Le gouvernement s'est fait conseiller par des psychologues spécialisés en gestion de crise pour la mise en place de mesures adaptées dans de telles situations. Les élèves doivent disposer d'un espace de parole pour exprimer leurs émotions, a déclaré M. Darbellay.

La possibilité de poser un acte symbolique – par exemple avec un mur de souvenirs ou un espace pour des fleurs, mots ou dessins – sera prévue dans certains établissements. «Des interventions beaucoup plus spécialisées» auront lieu dans les classes comptant des blessés ou des personnes décédées.

Aide extra-cantonale

Le gouvernement ne communique pas sur le nombre d'établissements directement touchés, l'identification des victimes étant toujours en cours.

Une équipe de psychologues spécialisés dans les situations d'urgence sera mobilisée, a détaillé le conseiller d'Etat. Le personnel scolaire spécifiquement formé aux crises interviendra également en soutien.

De l'aide hors canton a également été mise à disposition. «Si le dispositif valaisan ne suffit pas, nous n'hésiterons pas à faire appel à cette aide», a déclaré M. Darbellay.

Minute de silence dans les écoles

La jeunesse suisse, et surtout valaisanne, est terriblement touchée par l'incendie survenu dans la nuit du Nouvel An dans le bar «Le Constellation» à Crans-Montana. Il a fait 40 morts, la plupart des adolescents et jeunes adultes, et 119 blessés.

Un deuil national est planifié vendredi à 14h00. Les écoles du Haut-Plateau seront, tout comme l'administration, fermées à cette occasion, a indiqué Christophe Darbellay. Et tous les établissements scolaires du Valais observeront une minute de silence.

Un dispositif de soutien a également été mis en place dans une vingtaine d'écoles vaudoises, avait indiqué samedi le conseiller d'Etat en charge de la formation Frédéric Borloz. Un peu moins d'une dizaine d'entre elles sont directement touchées par le drame de Crans-Montana.