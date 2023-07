Un hôtel particulier a été la proie des flammes mardi après-midi au 34 boulevard des Tranchées, au centre de Genève. L'incendie a suivi une explosion et détruit les combles de l'immeuble qui abrite des logements et des bureaux. Les pompiers sont intervenus en nombre.

Un hôtel particulier a été la proie des flammes mardi après-midi au 34 boulevard des Tranchées, au centre de Genève. L'incendie a suivi une explosion et détruit les combles de l'immeuble qui abrite des logements et des bureaux (illustration), ATS

Le Service d'incendie et de secours de Genève (SIS) a reçu de très nombreux appels dès 13h20, a indiqué le lieutenant-colonel Frédéric Jaques, précisant que les témoins ont parlé d'une explosion. A leur arrivée, les pompiers ont constaté un embrasement généralisé des combles et de nombreux débris sur la chaussée.

Compte tenu du manque de stabilité de cet ancien bâtiment, les pompiers ont attaqué les flammes par l'extérieur avec deux lance-canons. Une trentaine de pompiers professionnels et quinze volontaires sont intervenus. Ils étaient encore sur place plus de deux heures après l'alerte afin d'éteindre les foyers résiduels et stabiliser le bâtiment. A priori, il n'y a pas de blessé.

mf, ats