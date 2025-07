Les contrôleurs aériens français sèment le chaos à l’heure des vacances !

La fin de l'année scolaire en France ce vendredi rime avec galère pour des vacanciers qui comptaient voyager en avion: un millier de vols est encore annulé vendredi, en particulier dans les aéroports parisiens, au deuxième jour d'une grève de contrôleurs aériens.

7 MINUTES POUR COMPRENDRE - Grève des contrôleurs aériens: quelles sont leurs revendications? pic.twitter.com/VZFbVPI5ZS — BFMTV (@BFMTV) July 4, 2025

Keystone-SDA ATS

«Il faut se rendre compte qu'hier et aujourd'hui, 272 personnes dans notre pays vont impacter le bien-être de plus de 500'000 personnes. C'est inacceptable», a déclaré vendredi matin sur CNews le ministre des Transports Philippe Tabarot.

Des centaines de milliers de personnes ont déjà été affectées jeudi en France et en Europe par ce mouvement social, déclenché par deux syndicats minoritaires qui réclament une amélioration de leurs conditions de travail et des effectifs plus importants.

Lara, 30 ans, devait prendre un vol Paris-Berlin avec son conjoint pour rendre visite à des amis. «Le vol était prévu jeudi soir, mais nous avons été informés mercredi qu'il avait été annulé. Nous avions pu prendre un autre billet gratuitement, pour vendredi soir, mais il a été supprimé à son tour», explique-t-elle à l'AFP. «Il a fallu prendre en urgence des billets de train. Résultat, un surcoût de 100 euros et plusieurs heures de trajets en plus», témoigne-t-elle.

Autour de 1000 vols sont annulés vendredi, au départ de la France ou à l'arrivée, selon la Direction générale de l'aviation civile, contre 933 jeudi. «Une catastrophe», a dénoncé vendredi Laurent Abitbol, président du directoire des agences de voyage Selectour, sur France Inter. «J'ai beaucoup de clients qui sont bloqués dans le monde entier (...) Ce sera beaucoup d'argent perdu pour nos agents», a-t-il ajouté.

Le Premier ministre François Bayrou a jugé jeudi cette grève «choquante» en accusant les grévistes de «prendre en otage les Français» le jour où «tout le monde part en vacances».

«La grève de trop»

Les effets du mouvement se font sentir au-delà des frontières nationales, la principale association européenne de compagnies aériennes, Airlines for Europe (A4E) ayant estimé qu'en Europe, 1500 vols seraient annulés jeudi et vendredi, «affectant presque 300'000 passagers» sur le Vieux continent.

«Cette grève est intolérable. Le contrôle aérien français est déjà responsable des retards parmi les pires en Europe, et maintenant, les agissements d'une minorité d'aiguilleurs du ciel français vont perturber les projets de vacances de milliers de personnes en France et en Europe», a affirmé la directrice générale d'A4E, Ourania Georgoutsakou.

La première compagnie aérienne européenne, Ryanair, a annoncé jeudi avoir dû annuler 400 vols, affectant 70'000 passagers. Son patron Michael O'Leary, familier des coups d'éclat, a dénoncé une situation provoquée «par un faible nombre de contrôleurs aériens français participant à des grèves récréatives» et exhorté la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, à réformer le contrôle aérien en Europe, où à défaut, à démissionner.

La compagnie Air France a confirmé avoir été «contrainte d'adapter son programme de vols», sans préciser le nombre d'annulations, mais souligné que tous les long-courriers étaient «maintenus» jeudi et vendredi.

«La grève de trop» dans un contexte «problématique de performance globale médiocre de la navigation aérienne française pénalisant particulièrement les compagnies basées en France», a dénoncé vendredi la Fédération nationale de l'aviation civile.