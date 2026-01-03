  1. Clients Privés
Incendie de Crans-Montana Les corps de quatre victimes identifiés et remis à leurs familles

ATS

3.1.2026 - 11:07

Les corps de quatre victimes de l'incendie de Crans-Montana ont pu être identifiés, a annoncé samedi la police cantonale valaisanne. Il s'agit de deux Suissesses âgées de 21 et 16 ans et de deux Suisses de 18 et 16 ans. Les corps ont été remis à leurs familles.

L'incendie a fait 40 morts et 119 blessés.
L'incendie a fait 40 morts et 119 blessés.
ATS

Keystone-SDA

03.01.2026, 11:07

03.01.2026, 11:40

L'important travail d'identification mené ces dernières heures par la police cantonale valaisanne, le Disaster Victim Identification (DSI) et l'institut de médecine légale a permis d'identifier quatre victimes, indique la police dans un communiqué.

Les investigations et procédures d'identification pour les autres victimes se poursuivent activement. Le commandant de la police cantonale Frédéric Gisler avait assuré vendredi devant la presse que l'identification des personnes décédées se poursuit «sans relâche. C'est notre priorité absolue», avait-il dit.

L'incendie du bar «Le Constellation» a fait 40 morts et 119 blessés, selon le dernier bilan publié vendredi par les autorités valaisannes.

Tragédie. Les blessés du bar de Crans-Montana: brûlés, écrasés, asphyxiés

TragédieLes blessés du bar de Crans-Montana: brûlés, écrasés, asphyxiés

