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Pro Senectute Les cours de danse destinés aux seniors connaissent un essor

ATS

6.5.2026 - 09:55

Les seniors dansent de plus en plus: les activités de danse proposées par Pro Senectute ont connu une forte croissance ces deux dernières années. Les grands événements, tels que les soirées disco pour les plus de 60 ans, sont particulièrement appréciés.

Les seniors dansent de plus en plus. (Photo d'archive)
Les seniors dansent de plus en plus. (Photo d'archive)
ATS

Keystone-SDA

06.05.2026, 09:55

06.05.2026, 09:58

Le nombre de participants est passé d'environ 9800 en 2023 à 13'300 en 2025, indique mercredi Pro Senectute. Les hommes représentent environ un quart des personnes présentes sur la piste de danse.

Outre les cours de danse, des formats tels que la danse en ligne, la danse en couple et les soirées dansantes à caractère festif gagnent en importance. «Les événements dansants attirent aussi des personnes qui ne souhaitent pas suivre un cours traditionnel, mais qui veulent vivre la danse comme une expérience sociale», explique Peter Burri Follath, responsable de la communication chez Pro Senectute Suisse, cité dans le communiqué.

L'organisation s'attend à ce que l'offre continue de se développer. Les grands événements incitent souvent les participants à profiter ensuite d'offres de danse régulières. La prochaine soirée nationale pour les plus de 60 ans, la «Suisse Disco 60+», est prévue le 12 septembre à Zurich.

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