Les ménages toujours plus étranglés par leurs loyers

Le coût de la vie continue d'augmenter, mais c'est surtout au niveau du logement que de nombreux ménages ressentent la pression. De nouveaux chiffres le montrent: les loyers restent le principal facteur de coûts en Suisse.

Les prix de l'énergie et de l'électricité ont augmenté en février. Symbolbild: Keystone

Samuel Walder Samuel Walder

Les coûts de la vie augmentent et sont surtout élevés pour le logement et la mobilité. L'indice des prix Lomo (Logement-Mobilité) de Comparis le montre : en février 2026, les prix dans ces domaines étaient supérieurs de 0,2 % au niveau de l'année précédente. La hausse est donc plus importante que celle de l'indice national des prix à la consommation (IPC), qui n'a augmenté que de 0,1 %.

Les loyers sont particulièrement importants. Ils ont augmenté de 1,4 % par rapport à l'année précédente et restent ainsi le principal facteur de coût dans le budget des ménages.

L'expert financier de Comparis Renkert met en garde: «La forte hausse des loyers, supérieure à la moyenne, se poursuit sans faiblir. C'est particulièrement amer pour les ménages à faibles revenus, car le loyer du logement représente le poste budgétaire le plus important. Il est urgent de créer des logements supplémentaires et abordables».

L'énergie et les coûts de la voiture explosent au fil des ans

Un coup d'œil sur les cinq dernières années montre à quel point la charge a effectivement augmenté. Dans l'ensemble, l'indice des prix Lomo a augmenté de 10,3% - bien plus que l'IPC avec 7,3%.

L'énergie pour le chauffage a augmenté de 41,2 % et l'électricité de 34,1 %. Les automobilistes doivent également mettre la main à la poche. L'assurance automobile a augmenté de 18,9%.

Comparis

Cela s'explique notamment par la hausse des coûts de réparation. Les pièces de rechange ont augmenté de 19,1%, les travaux de service et de réparation de 8,1%. Renkert explique: «Plus d'électronique coûteuse dans les voitures neuves [...] a entraîné des réparations plus complexes et des pièces de rechange plus chères, comme par exemple les rétroviseurs équipés de capteurs et de caméras».

Les phénomènes naturels tels que les dommages causés par la grêle font également grimper les coûts. Conséquence: les primes d'assurance augmentent de manière sensible. Rien que par rapport à l'année précédente, elles ont augmenté de 7,4 %.

Tout ne devient pas plus cher

Mais il y a aussi des mouvements contraires. Certains produits sont devenus moins chers au cours des dernières années. Il s'agit notamment du petit électroménager (moins 8,7 %), des outils à moteur (moins 7,9 %) ainsi que des vélos et vélos électriques (moins 3,1 %).

Des baisses de prix sont également observées à court terme: les carburants sont devenus 5,3% moins chers qu'en février 2025. De même, les prix de l'énergie de chauffage (moins 4,9%) et de divers appareils ménagers ont baissé.

Les personnes âgées et les bas salaires particulièrement touchés

Le renchérissement ne touche pas tout le monde de la même manière. Les ménages d'une personne âgée de 65 ans et plus sont particulièrement touchés. Ils ressentent un renchérissement de 0,5% par rapport à l'année précédente - plus que tout autre groupe.

L'image est également claire en fonction des revenus: la classe de revenus la plus basse est la plus touchée, avec une augmentation de 0,4%. En revanche, la classe de revenus la plus élevée ressent relativement peu cette hausse, avec 0,1%.

L'écart se creuse

Les chiffres le montrent: alors que certains produits deviennent moins chers, le coût central de la vie continue d'augmenter. C'est surtout le logement qui reste le facteur décisif et qui aggrave sensiblement la charge financière de nombreux ménages.