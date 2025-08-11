  1. Clients Privés
FR

Désastres Les crues qui ont changé la gestion des dangers naturels en Suisse

ATS

11.8.2025 - 12:51

Les graves inondations survenues voici 20 ans ont changé la manière de gérer les dangers naturels. Avec 590 millions de francs de dommages, le canton de Lucerne a été l'un des plus touchés par les intempéries qui ont frappé la Suisse en août 2005.

Après les graves intempéries d'août 2005, une partie de la ville de Lucerne s'était retrouvée sous l'eau (archives)
Après les graves intempéries d'août 2005, une partie de la ville de Lucerne s'était retrouvée sous l'eau (archives)
ATS

Keystone-SDA

11.08.2025, 12:51

11.08.2025, 13:08

Construire des digues et des murs ne suffit plus, a déclaré lundi Viktor Schmidiger, chef du département des dangers naturels du canton de Lucerne. Les mesures d'aménagement du territoire et des mesures naturelles ont gagné en importance pour minimiser les risques mais la collaboration avec la protection de la population est aussi nécessaire.

Les zones le long de la Reuss et de la Petite Emme avaient été très touchées. Depuis, 100 millions de francs ont été investis dans la protection contre les crues le long de la Petite Emme. Le projet sur la Reuss est lui bloqué par des oppositions.

Les intempéries des 21 et 22 août 2005 avaient fait sept victimes et pour 3 milliards de francs de dégâts. Des zones en ville de Lucerne, Berne, Sarnen et Engelberg (OW) s'étaient retrouvées sous l'eau.

