  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Egalité de traitement Les détenus non domiciliés en Suisse devront être assurés

ATS

12.12.2025 - 10:34

Les détenus non domiciliés en Suisse seront à l’avenir assurés contre la maladie. Le Conseil fédéral a transmis vendredi au Parlement une modification de la loi sur l'assurance-maladie. L'objectif est de garantir l'égalité de traitement entre les détenus.

Le Conseil fédéral a transmis vendredi au Parlement une modification de la loi sur l'assurance-maladie (image d'illustration, archives).
Le Conseil fédéral a transmis vendredi au Parlement une modification de la loi sur l'assurance-maladie (image d'illustration, archives).
sda

Keystone-SDA

12.12.2025, 10:34

Un tiers des personnes détenues en Suisse, soit environ 2300 personnes, ne sont pas assurées au titre de l’assurance obligatoire des soins. Non domiciliées en Suisse, elles ne sont pas soumises à l’obligation de s’assurer.

A l'avenir, elles devront assumer elles-mêmes leurs primes. La situation de détention est prise en compte dans le projet.

Les cantons auront la possibilité de limiter le choix de l’assureur, de la forme d’assurance et des fournisseurs de prestations pour toutes les personnes détenues. Sur une base volontaire, ils pourront définir des formes d’assurances particulières avec les assureurs-maladie pour ces personnes.

Cette nouvelle disposition garantira une égalité de traitement, sur le plan médical notamment. Elle permettra aux cantons de mieux calculer les coûts occasionnés et n’aura pas d’incidence notable sur les primes des autres personnes assurées.

Aujourd'hui, les frais de santé occasionnés par les détenus non domiciliés en Suisse sont pris en charge par les cantons et financés par les impôts cantonaux. Les coûts ne sont pas plafonnés. Ils sont pris en charge par différentes institutions de justice ou d’exécution des peines, par les autorités sanitaires ou par les autorités communales chargées de l’aide sociale.

Les plus lus

Un influenceur américain fait l'éloge d'une station-service suisse et il n'est pas le seul
Éternelle Lindsey Vonn, qui écrit l’histoire à 41 ans !
Trois ans de prison pour dix minutes de course-poursuite
Une douzaine de pays visés : le Mexique déclenche une salve de droits de douane
Billie Jean King : «Ce n'est tout simplement pas la même chose»