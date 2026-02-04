  1. Clients Privés
Prison de Bellechasse à Fribourg Les détenus se rebellent, les agents de détention débordés!

Valérie Passello

4.2.2026

Selon une information de la «RTS», les détenus de l'établissement pénitentiaire de Bellechasse, à Sugiez dans le canton de Fribourg, ont saccagé les locaux pour dénoncer leurs conditions de détention. La révolte a duré trois heures et la police cantonale est intervenue.

Les détenus de la prison de Bellechasse se sont barricadés pour dénoncer leurs conditions de détention. (archives)
Les détenus de la prison de Bellechasse se sont barricadés pour dénoncer leurs conditions de détention. (archives)
KEYSTONE

Valérie Passello

04.02.2026, 21:24

04.02.2026, 21:28

Pour protester notamment contre le coût des appels téléphoniques et des aliments en extra à la cantine, «plusieurs dizaines» de détenus de la prison de Bellechasse ont refusé de regagner leurs cellules lundi soir vers 19 heures, a dévoilé la «RTS» ce mercredi.

Les détenus se sont barricadés dans un étage de l'établissement et durant trois heures, ils ont «saccagé les lieux», indiquent nos confrères de la télévision romande. Didier Page, secrétaire général adjoint à la Direction de la sécurité et de la justice, confirme: «Ces détenus se sont montrés extrêmement agressifs à l’égard des agents de détention sur place et se sont livrés à des déprédations, proférant en outre de graves menaces».

«Du jamais vu», mais des récriminations pas nouvelles

Débordés, les agents pénitentiaires ont dû faire appel à la police cantonale pour réussir à endiguer l'émeute. Après trois heures de soulèvement, les détenus ont finalement regagné leurs cellules, sans qu'aucun blessé ne soit à déplorer.

«De mémoire d’homme, l’établissement de détention fribourgeois n’a pas connu d’événement d’une telle ampleur par le passé», confie Didier Page au micro de la «RTS».

Ce n'est par contre pas la première fois que les occupants de la prison de Bellechasse se plaignent de leurs conditions de détention, rappelle toutefois le journaliste Mehdi Piccand: «En juin 2023, les détenus avaient mené un mouvement de grève et déposé une pétition pour dénoncer leurs conditions de détention». En cause -entre autres- «le non‑respect des permissions de sortie, le refus de soins médicaux ou encore les prix jugés exorbitants des produits vendus dans le magasin de la prison».

203 places de détention

Le site de Bellechasse est destiné à l'exécution (anticipée) des peines privatives de liberté et des mesures prononcées en vertu du code pénal, indique l'Etat de Fribourg sur son site internet.

La prison a une capacité de 203 places de détention et comprend une exploitation agricole de 700 hectares, qui «constitue un élément clé du site en termes de places de travail pour les personnes détenues et de ressources financière pour l'établissement. Elle englobe la production animale, végétale et maraîchère», peut-on également lire.

