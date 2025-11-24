  1. Clients Privés
Tribunal pénal fédéral Les deux «Frères de Genève» écopent de peines fermes

ATS

24.11.2025 - 14:52

Le Tribunal pénal fédéral a condamné lundi les deux «Frères de Genève» à des peines de 30 et 53 mois de prison pour soutien à l'Etat islamique. En revanche, il les a acquittés de l'accusation de participation à l'organisation kosovare des «Frères de Viti».

Le Tribunal pénal fédéral a rendu son verdict dans le procès des "Frères de Genève". (archives)
Le Tribunal pénal fédéral a rendu son verdict dans le procès des "Frères de Genève". (archives)
ATS

Keystone-SDA

24.11.2025, 14:52

24.11.2025, 15:58

Le premier prévenu écope de 30 mois de prison, dont 15 avec sursis, et d'une peine pécuniaire de 120 jours-amendes à 30 francs avec sursis également. Ce ressortissant kosovar est expulsé du territoire suisse pour 5 ans.

Son coaccusé est condamné à 53 mois de prison ferme et à 15 jours-amendes à 30 francs avec sursis. Double national suisse et macédonien, il ne peut pas être expulsé.

La détention subie avant jugement, soit 1181 jours, est déduite des condamnations. Le Kosovar étant resté 149 jours de trop derrière les barreaux, la Confédération lui versera une indemnité de 13'410 francs à titre de réparation du tort moral.

Ces condamnations ne sont pas définitives et peuvent être contestées devant la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral. (jugement SK.2025.29 du 24 novembre 2025)

Justice en Suisse. Le « Frères de Genève » dans le viseur: la défense nie toute intention terroriste

Justice en SuisseLe « Frères de Genève » dans le viseur: la défense nie toute intention terroriste

