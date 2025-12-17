  1. Clients Privés
Les traducteurs dénoncent Les éditions Harlequin testent la traduction avec l'IA

ATS

17.12.2025 - 21:20

Les éditions Harlequin, célèbres pour leurs romans sentimentaux, ont mis fin ces dernières semaines à leur collaboration en France avec des traducteurs. Elle souhaite les remplacer par une agence utilisant l'intelligence artificielle, dénonce une association de traducteurs. L'éditeur assure qu'il s'agit de «tests» à ce stade.

Les éditions Harlequin, célèbres pour leurs romans sentimentaux, ont mis fin ces dernières semaines à leur collaboration en France avec des traducteurs. 
IMAGO/Pond5 Images

Keystone-SDA

17.12.2025, 21:20

Les éditions Harlequin appartiennent au groupe américain HarperCollins.

Dans un communiqué publié lundi, l'association des traducteurs littéraires de France et le collectif «En chair et en os» expliquent que, «depuis quelques semaines», des traducteurs travaillant régulièrement avec les éditions Harlequin «reçoivent les uns après les autres un appel téléphonique leur annonçant la fin de leur collaboration avec la maison d'édition».

Selon les auteurs du communiqué, «Harlequin abandonne la traduction: un prestataire externe, l'agence de communication Fluent Planet se chargera de passer les textes dans un logiciel de 'traduction automatique' et de recruter directement en freelance des relecteurs et relectrices chargés de post-éditer la sortie machine en français».

Les traducteurs contactés ne se sont vu offrir «comme compensation que la possibilité (sans aucune garantie, d'ailleurs) de travailler au rabais pour un prestataire externe au lieu de traduire pour une maison d'édition», déplorent-t-il, dénonçant un «plan social invisible» pour des traducteurs collaborant parfois depuis de longues années avec Harlequin.

Une première à grande échelle

«C'est à notre connaissance la première fois en France qu'une maison d'édition passe à grande échelle à la 'traduction automatique' et à la post-édition, de surcroît en externalisant cette activité», s'indignent-ils.

«AUCUNE collection Harlequin n'a été traduite uniquement par traduction automatique générée par intelligence artificielle», a réagi HarperCollins dans une déclaration écrite transmise à l'AFP.

«Les ventes de nos collections Harlequin déclinent sur le marché français depuis ces dernières années. Nous souhaitons continuer à proposer au lectorat autant de publications possibles au prix public actuel qui est très bas, 4,99 euros par exemple pour (la collection) Azur», explique l'éditeur.

Fluent Planet se présente comme l'agence de communication «la plus en pointe sur les techniques humaines et numériques de traduction écrite». «L'intelligence artificielle est utilisée comme outil d'assistance, jamais comme substitut au travail du traducteur, qui conserve toujours le dernier mot», a assuré à l'AFP son directeur général, Thierry Tavakelian.

Selon Yann Ferguson, directeur scientifique du laboratoire LaborIA, les métiers de traducteur, journaliste, graphiste et autres créateurs de contenus sont ceux qui subissent aujourd'hui le plus fort impact de l'intelligence artificielle.

