Les dix arnaques les plus courantes sur la route des vacances

Se faire arnaquer alors que l'on voyage vers son lieu de repos estival n'est pas une perspective très heureuse: de quoi gâcher les vacances alors qu'elles ont à peine commencé! La vigilance est donc de mise: le TCS dresse la liste des arnaques les plus courantes sur la route.

Les escrocs sont souvent de bons acteurs, spécialisés dans l'art d'inspirer confiance: ils vous proposent de l'aide, mais leurs intentions ne sont pas bonnes. IMAGO/Depositphotos

Rédaction blue News Valérie Passello

En s'appuyant sur les témoignages de ses membres, le TCS a dressé la liste des dix arnaques les plus courantes sur les routes d'Europe. La voici:

Les fausses pannes

Les escrocs simulent une panne pour tenter de vous extorquer de l'argent: ils peuvent vous demander de leur «prêter» une somme pour faire le plein ou pour réparer un dommage. Evidemment, vous n'en reverrez jamais la couleur.

Si vous vous êtes arrêté pour venir en aide à un automobiliste dont la voiture est prétendument en panne, ils peut également détourner votre attention pendant qu'un complice cambriole votre véhicule.

Des individus peuvent aussi vous forcer à vous arrêter en agitant les bras, pour vous faire croire à un problème urgent visible sur votre propre véhicule. Là encore, ils détourneront votre attention sur le soi-disant problème pour s'emparer de ce qu'il trouveront dans votre voiture.

Le petit billet

C'est un classique: un petit billet laissé sur votre pare-brise vous indique que vous avez accroché un autre véhicule. L'auteur du mot vous indique son numéro de téléphone en vous proposant de vous arranger à l'amiable. Il tentera ensuite de vous faire débourser rapidement une somme.

Le billet de banque

Autre classique: vous entrez dans votre voiture, mais avant de démarrer, vous vous apercevez qu'un billet de banque a été placé sous votre essuie-glace. Vous sortez du véhicule sans verrouiller les portières pour récupérer le billet de banque et là, les malfaiteurs en profitent pour vous dérober ce qui se trouve dans votre voiture ou même vous voler votre véhicule.

Le rétro cassé

Une personne agitée arrive vers vous sur un parking, en vous montrant son rétroviseur cassé. Elle fulmine: c'est vous le responsable de la casse, assure-t-elle. Elle vous demande alors une somme d'argent pour régler le problème sans passer par la police ou les assurances.

Le pneu crevé

Comme dans la majeure partie des cas précédents, il s'agit, pour les malfrats, de détourner votre attention pour piller votre véhicule. Sur des aires de parking ou des stations-service, ils repèrent votre voiture stationnée et crèvent un pneu. Puis ils attendent votre retour. Lorsque vous découvrez les dégâts, ils vous proposent leur aide. Mais ce n'est que pour mieux vous détrousser pendant que vous êtes occupé à changer la roue.

Le faux accident

Certains escrocs n'ont pas froid aux yeux: ils peuvent aller jusqu'à provoquer un faux accident, par exemple en freinant brusquement. Vous accusant d'être fautif, ils vous proposent alors de vous arranger à l'amiable, moyennant paiement, bien sûr. Ils n'hésiteront pas à vous mettre la pression, en simulant des douleurs et en menaçant de vous dénoncer si vous ne payez pas.

Les faux témoins d'accident

Si vous êtes impliqués dans un accident, soyez vigilants: des personnes peuvent soudain se présenter comme des témoins, alors même qu'elle n'étaient pas présente au moment de l'accident. Elle vont jauger lequel des conducteurs impliqués est le plus désireux d'«éviter les problèmes». Elle lui proposeront alors de témoigner en sa faveur en échange d'une compensation financière.

La fausse amende

Vous vous êtes garés quelque part et, mauvaise surprise au retour, on vous a collé une contravention! Elle est là, sur votre pare-brise et semble tout ce qu'il y a de plus officielle. On vous invite à scanner un QR code pour la payer immédiatement. Mais c'est une arnaque: vous êtes alors redirigé vers un site web frauduleux où des escrocs tenteront de collecter un maximum d'informations sur vous afin de vider votre compte en banque.

Les faux policiers

Lorsque l'on circule à l'étranger, on a tendance à faire confiance à la police locale. Les arnaqueurs le savent: ils vous arrêtent, vêtus d'uniformes très crédibles et parfois même circulent dans ce qui semble être une voiture de police. Il vous montre leur plaque -fausse, évidemment- et vous demandent vos papiers. Ils prétendront ensuite que vous avez commis une infraction et vous menaceront de confisquer votre permis si vous ne payez pas une amende sur-le-champ.

Les faux dépanneurs

Une escroquerie d'un genre nouveau se développe sur les autoroutes: grâce aux systèmes de navigation, des malfrats repèrent les véhicules en difficulté. Ils arrivent alors rapidement sur les lieux avec une dépanneuse, avant les services de dépannage officiels. Ils profitent de l'urgence de la situation pour inventer des interventions coûteuses à réaliser immédiatement afin que vous puissiez reprendre la route. Ils facturent des sommes exorbitantes et leurs services ne sont pas couverts par les assurances.