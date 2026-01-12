De nouvelles enquêtes de la RTS mettent encore plus à mal la sécurité du bar «Le Constellation». Interrogés, plusieurs clients ont déclaré n'avoir perçu aucune sortie de secours ou signal d'évacuation au sous-sol.

Dans le cadre de l'incendie catastrophique de Crans-Montana, de nouveaux témoignages attirent l'attention. Comme le rapporte la RTS, le dossier d'enquête contient plusieurs déclarations de clients qui affirment ne pas avoir perçu d'issues de secours au sous-sol du bar «Le Constellation».

Selon la RTS, le dossier compte environ 350 pages et contient les procès-verbaux de plus d'une douzaine d'auditions menées par la police. Presque tous les témoignages proviennent de personnes qui se trouvaient au sous-sol la nuit de la Saint-Sylvestre. C'est là que le feu s'est propagé le plus rapidement.

Selon le procès-verbal, une visiteuse de 16 ans a déclaré que de nombreuses personnes avaient tenté de s'enfuir par l'unique porte d'entrée. «Je ne suis pas sûre qu'il y ait eu une porte de secours au sous-sol», a-t-elle déclaré. Un jeune de 17 ans a tenu des propos similaires. Il se trouvait au sous-sol peu avant l'incendie et a été «surpris par le manque d'issues de secours».

Une ancienne employée de service qui se trouvait dans l'établissement le soir de l'incendie a déclaré n'avoir remarqué aucun dispositif de sécurité visible. Lorsque les enquêteurs lui ont demandé si des extincteurs, des panneaux de sortie de secours ou d'autres dispositifs étaient visibles, elle a répondu par la négative, selon le dossier.

D'autres déclarations vont également dans ce sens. Plusieurs personnes interrogées ont expliqué qu'elles n'avaient pas vu de panneaux verts de sortie de secours ou de marquages correspondants. On ne sait pas encore si les sorties étaient mal signalées, si elles étaient cachées par la fumée ou si d'autres facteurs ont joué un rôle.

Contactés par la RTS, les défenseurs des exploitants incriminés n'ont pas souhaité s'exprimer sur les témoignages. Ils avaient déjà déclaré auparavant que la sortie de secours au sous-sol était ouverte. Le propriétaire du bar, Jacques Moretti, avait lui-même indiqué aux enquêteurs que l'établissement disposait de deux sorties de secours et qu'il était équipé conformément aux prescriptions légales.

Peu après l'incendie, des survivants et des témoins oculaires avaient déjà rapporté aux médias des scènes de chaos à l'intérieur du bar. Plusieurs jeunes clients ont expliqué qu'une épaisse fumée s'était répandue en quelques secondes et qu'il était pratiquement impossible de s'orienter dans le local situé au sous-sol. Une survivante de 17 ans a déclaré qu'elle avait du mal à respirer et qu'elle avait été plaquée au sol par la foule, tandis que d'autres cherchaient désespérément une issue.

D'autres visiteurs ont également rapporté dans les jours qui ont suivi la catastrophe qu'ils n'avaient pas perçu d'itinéraires de fuite clairement indiqués. Certains clients ont déclaré qu'ils ne savaient pas où s'adresser en cas d'urgence. Un jeune homme a expliqué qu'il avait finalement cassé une fenêtre pour sortir, car il ne voyait pas d'autre issue. Plusieurs témoins oculaires ont décrit la situation comme étant paniquée et confuse.

En outre, des indices laissaient déjà penser que le local en sous-sol pouvait être très fréquenté. Un témoin oculaire a évoqué le fait que, par moments, le nombre de personnes présentes dans le sous-sol était nettement supérieur à celui officiellement autorisé. Jusqu'à présent, les autorités compétentes n'ont ni confirmé ni infirmé ces informations.

La question de la visibilité et de l'accessibilité réelles des issues de secours fait désormais partie de l'enquête pénale en cours. Les exploitants du «Constellation» sont présumés innocents jusqu'à ce qu'un jugement définitif soit rendu.