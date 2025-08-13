Plus de 5600 articles de bijouterie fantaisie ont été saisis le 6 août par les douaniers d'Aulnay-sous-Bois (Seine Saint-Denis) en raison d'une teneur en métaux lourds trop élevée, ont annoncé les douanes mercredi.

Plus de 5600 articles de bijouterie fantaisie ont été saisis le 6 août par les douaniers d'Aulnay-sous-Bois (Seine Saint-Denis) en raison d'une teneur en métaux lourds trop élevée, ont annoncé les douanes mercredi. (image d'illustration) KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

Ces lots de bijoux en provenance de Chine et «prisés par les enfants et adolescents» présentaient un danger pour la santé des consommateurs du fait d'«une non-conformité avec la réglementation européenne applicable aux substances chimiques», ont-elles précisé dans un communiqué.

Les analyses en laboratoire des échantillons prélevés par les services douaniers ont révélé, «pour deux types de bijoux», «une teneur en nickel plus de 4 fois supérieure et une teneur en plomb 3 fois supérieure aux normes autorisées».

L'intégralité de la marchandise saisie «sera détruite par incinération», ont indiqué les douanes.

Le règlement européen dit «REACH» autorise la mise sur le marché des articles de bijouterie en métaux communs qui contiennent des substances comme le plomb, le nickel ou le cadmium, mais à des teneurs extrêmement faibles et sans danger pour la santé.