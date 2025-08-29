  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Insolite Les douaniers suisses saisissent un python royal au Tessin

ATS

29.8.2025 - 11:18

Des fonctionnaires de l'Office fédéral des douanes et de la sécurité des frontières ont saisi un python royal à Porto Ronco (TI). Ils ont trouvé le serpent non venimeux lors d'un contrôle de la voiture d'un Italien vivant en Suisse.

Le python royal saisi au Tessin.
Le python royal saisi au Tessin.
ATS

Keystone-SDA

29.08.2025, 11:18

29.08.2025, 11:57

Le python royal se trouvait dans une caisse que le passager portait sur ses jambes, a annoncé vendredi l'Office fédéral des douanes et de la sécurité des frontières.

Le serpent a été saisi parce que les deux jeunes hommes à bord de la voiture n'étaient pas en mesure de présenter le permis d'importation Cites nécessaire pour les espèces protégées comme le python royal.

Cites est un accord signé il y a plus de 50 ans qui réglemente le commerce des espèces menacées d'extinction. L'objectif est de protéger les animaux et les plantes vivant en liberté.

Les deux Italiens ont acheté le reptile d'un mètre de long la veille du contrôle en Italie. Porto Ronco se trouve non loin de la frontière italo-suisse, près de Brissago (TI).

Les plus lus

Une célèbre milliardaire suisse est décédée
Il conduit sur 15 mètres... et s'en mord les doigts!
Le Lausanne-Sport recevra un club mythique du foot italien à la Tuilière !
Ne cliquez pas sur ce message de la poste ou de DHL!
Un rottweiler poursuit un chat – La police et le procureur se ridiculisent
«Le risque maximal, c'est de ne rien faire»