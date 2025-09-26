L'année dernière, le nombre de personnes ayant quitté l'Eglise catholique a été nettement inférieur à celui de 2023. A l'époque, la publication d'une étude sur les abus sexuels avait entraîné une vague de départs. L'Eglise protestante avait également été touchée par ce phénomène.

Après une vague de départs en 2023, les catholiques ont de nouveau été moins nombreux à quitter l'Église l'année dernière (image symbolique). sda

Keystone-SDA ATS

En 2024, l'Eglise catholique suisse a enregistré 36'782 départs, a annoncé vendredi l'Institut suisse de sociologie pastorale (SPI). Le nombre de départs a diminué de 46% par rapport à 2023, année où 67'497 membres avaient quitté l'Eglise catholique.

Malgré cette baisse, le nombre de départs reste élevé, a conclu l'institut de recherche basé à Saint-Gall et soutenu par l'Eglise catholique suisse. Une comparaison sur plusieurs années montre «une tendance à la hausse lente des départs».

Le nombre de départs en 2024 est donc légèrement supérieur à celui de 2022, avant la publication de l'étude sur les abus sexuels dans le milieu de l'Eglise catholique.

Effectifs en diminution

Outre les départs, le nombre élevé de décès et moins de baptêmes contribuent à la diminution du nombre de membres. L'année dernière, l'Eglise catholique comptait encore 2,73 millions de fidèles en Suisse.

«Nous devons reconnaître que la tendance générale aux départs et au recul de la vie ecclésiale remet fondamentalement en question la manière dont nous vivons l'Eglise aujourd'hui», a déclaré l'évêque de Saint-Gall, Beat Grögli, devant les médias.

«L'un des défis consiste à préparer structurellement l'Eglise à cette diminution», a expliqué Urs Brosi, secrétaire général de la Conférence centrale catholique romaine de Suisse. L'objectif est qu'elle puisse se réduire de manière ordonnée tout en conservant sa stabilité.

Deux baptêmes pour cinq enterrements

Dans l'Eglise protestante également, le nombre de départs a augmenté à l'époque en raison de l'étude 2023, mais pas dans la même mesure. En 2024, les réformés ont encore enregistré 32'561 départs, soit 18% de moins que l'année précédente. Néanmoins, la baisse du nombre de membres reste élevée dans l'Eglise réformée, tandis que de moins en moins d'enfants sont baptisés.

«Nous observons un solde générationnel clairement négatif», a déclaré Stephan Jütte, responsable de la communication de l'Eglise évangélique réformée de Suisse. «Deux enfants sont baptisés, cinq membres réformés sont enterrés.»

Le «modèle classique d'Eglise populaire», selon lequel presque tout le monde appartient à l'Eglise, les enfants sont baptisés, les couples se marient à l'église et les personnes sont enterrées à la fin de leur vie, a perdu son caractère évident.

L'Eglise réformée de Suisse comptait 1,78 million de membres l'année dernière.