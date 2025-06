Motifs d'animaux colorés, encre effaçable: la marque italienne Legami enthousiasme les enfants et les adolescents avec ses stylos gel. Cet engouement n'apporte toutefois pas que de la joie, mais aussi des conflits et des pressions.

Les stylos Legami sont incroyablement populaires auprès des enfants et des adolescents. Screenshot X

Lea Oetiker Lea Oetiker

Ours, licornes, chevaux et pingouins - le cœur des enfants bat plus fort lorsqu'il s'agit des stylos colorés avec des motifs d'animaux de Legami. La marque italienne a réussi à déclencher un véritable engouement.

Ce qui caractérise les stylos Legami, c'est leur encre sensible à la chaleur: les erreurs peuvent ainsi être facilement effacées. Un grand avantage, surtout pour les enfants et les adolescents. Et selon le fabricant, ils dureraient même jusqu'à 159 fois plus longtemps qu'un stylo traditionnel.

Disponibles dans de nombreux designs - du panda au koala en passant par l'abeille - ils sont souvent proposés avec des étuis assortis qui sont aussi recherchés que les stylos eux-mêmes.

Un bel essor

L'histoire de Legami commence en 2003 à Milan, lorsque l'entrepreneur Alberto Fassi a posé la première pierre avec un simple ruban pour organiser les cahiers et les livres.

Aujourd'hui, la gamme comprend plus de 2000 produits, de la papeterie aux accessoires en passant par les cadeaux. Les stylos gel effaçables sont toutefois devenus le fleuron de la marque.

La popularité des stylos se reflète également dans les chiffres de vente: le chiffre d'affaires de l'entreprise est passé de 76 millions d'euros en 2022 à 143 millions d'euros en 2023.

La tendance a aussi des côtés négatifs

La passion de la collection ne connaît guère de limites: les éditions limitées comme le «Yeti» ou le «Père Noël» deviennent des symboles de statut social dans les classes. Celui qui possède tous les modèles jouit d'une grande estime. Une situation qui conduit souvent à des échanges, mais aussi à des conflits et même à des vols à l'école.

Cette tendance, en fait inoffensive, présente donc aussi un côté négatif. Un stylo Legami coûte entre deux et quatre francs, mais la pression de posséder tous les modèles peut être pesante pour les enfants et leur famille. Car tous ne peuvent pas se permettre d'acheter les 30 motifs d'animaux.

C'est ce qui s'était déjà produit il y a quelques années, lorsque les stylos Frixion sont arrivés sur le marché. Eux aussi pouvaient faire disparaître l'écriture grâce à la chaleur générée par le grattage. Mais la marque n'a jamais réussi à créer un engouement comme celui de Legami.