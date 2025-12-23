  1. Clients Privés
Retrouvés assassinés Les enfants de Rob et Michele Reiner organiseront une cérémonie-hommage pour leurs parents

Covermedia

23.12.2025 - 17:39

L'un des fils de Rob Reiner, Jake, et sa fille Romy ont annoncé qu'ils organiseraient un évènement à la mémoire de leurs parents assassinés. La déclaration relayée par Eyewitness News ne comporte pas davantage d'informations.

Rob Reiner
Rob Reiner

Covermedia

23.12.2025, 17:39

Le fils de Rob et Michele Reiner, Jake, et leur fille, Romy, préparent un service commémoratif pour leurs parents décédés.

Dans une déclaration commune relayée en début de semaine par Eyewitness News, Jake et Romy Reiner ont annoncé qu'un service commémoratif serait organisé à une « date ultérieure». « Jake et Romy Reiner sont reconnaissants de l'élan d'amour et de soutien qu'ils ont reçu», a déclaré un porte-parole. « Ils partageront des informations sur un service commémoratif en l'honneur de leurs parents à une date ultérieure.»

«Un homicide apparent». Le réalisateur Rob Reiner et sa femme retrouvés morts, «poignardés»

«Un homicide apparent»Le réalisateur Rob Reiner et sa femme retrouvés morts, «poignardés»

L'acteur-réalisateur de 78 ans a été retrouvé mort poignardé aux côtés de sa femme photographe-producteur, âgée de 70 ans, à leur domicile de Brentwood, à Los Angeles, le 14 décembre (25). Les médecins légistes du Los Angeles County Medical Examiner ont révélé que la cause du décès était des « blessures de force multiple». Rob Reiner, qui avait eu une discussion violente avec son fils Nick la veille chez des amis, avait avoué qu'il en avait peur. Les soupçons se sont portés sur le jeune homme. Nick Reiner, 32 ans, est connu pour son passé de toxicomane et a été inculpé de deux chefs d'accusation pour meurtre au premier degré. Il est maintenu en détention dans l'attente d'une nouvelle audience fixée au 7 janvier prochain.

Il risque la peine de mort. Le fils de Rob Reiner inculpé pour l'assassinat de ses parents

Il risque la peine de mortLe fils de Rob Reiner inculpé pour l'assassinat de ses parents

Jake et Romy Reiner s'étaient déjà exprimés sur leur traumatisme après le décès soudain de leurs parents. Le frère et la sœur ont publié une déclaration dans laquelle ils faisaient part de la « douleur inimaginable» qu'ils ont ressentie à la suite de la tragédie. « Les mots ne suffisent pas à décrire la douleur inimaginable que nous ressentons à chaque instant. La perte horrible et dévastatrice de nos parents, Rob et Michele Reiner, est une épreuve que personne ne devrait jamais avoir à traverser. Ce n'étaient pas seulement nos parents, c'étaient nos meilleurs amis», ont-ils déclaré. «Nous sommes profondément touchés par les nombreux témoignages de sympathie, de gentillesse et de soutien que nous avons reçus, non seulement de nos proches, mais aussi de personnes de tous horizons. Nous vous demandons à présent de respecter notre vie privée, que les rumeurs soient tempérées par la compassion et l'humanité, et que l'on se souvienne de nos parents pour la vie extraordinaire qu'ils ont vécue et l'amour qu'ils ont donné.»

«Névrose anti-Trump». Les propos de Trump sur le cinéaste Rob Reiner indignent

«Névrose anti-Trump»Les propos de Trump sur le cinéaste Rob Reiner indignent

Rob et Michele se sont mariés en 1989. Auparavant, le réalisateur de The Princess Bride a été marié à la réalisatrice Penny Marshall de 1971 à 1981, dont il a adopté sa fille, Tracy, pendant leur relation. « Je viens de la meilleure famille qui soit. Je ne sais pas quoi dire. Je suis sous le choc», avait déclaré Tracy Reiner quand elle a été interrogée par TMZ.

Au cours de sa carrière de réalisateur, Rob Reiner a réalisé des films à succès tels que le cultissime Spinal Tap (1984), Stand by Me (1986), Misery (1990) et Des hommes d'honneur (1992), avec Tom Cruise.

Il a sorti son dernier film, Spinal Tap II: The End Continues, en septembre. La sortie du troisième volet, qui a été tourné, serait différée en raison des événements tragiques.

