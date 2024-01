Les enfants d'une héritière millionnaire enlevés au Nouvel An!

Christina Block et son ex-mari Stephan Hensel se disputent depuis des années la garde de leurs enfants. Or, les deux plus jeunes ont été enlevés par des inconnus la nuit du Nouvel An.

Les enfants de l'entrepreneuse Christina Block, ici avec son compagnon actuel Gerhard Delling lors d'un gala de charité à Berlin, ont été enlevés. IMAGO/Future Image

C'est le cauchemar de tous les parents: la nuit de la Saint-Sylvestre, Stephan Hensel, l'ex-mari de l'entrepreneuse de steakhouse Christina Block, regarde un feu d'artifice devant un restaurant dans le village danois de Gravenstein avec deux de leurs enfants communs, Klara (13 ans) et Theodor (10 ans).

S'ensuit une agression. Selon «Bild», plusieurs hommes ont assommé le père, ont forcé les enfants à monter dans une voiture de location et ont fui le lieu du crime. La police danoise aurait confirmé le déroulement des faits.

Actuellement, la police allemande est également à la recherche de la voiture de location. En effet, les voitures des auteurs - une Citroën DS7 Crossback et une Mercedes Classe A - portaient toutes deux des plaques d'immatriculation allemandes.

Pour l'instant, on ne sait pas où se trouvent les enfants. Christina Block et son ex-mari ne se sont pas encore exprimés sur cette affaire d'enlèvement.

Conflit autour de la garde

Christina Block est la fille de l'entrepreneur-restaurateur Eugen Block. Celui-ci a fondé avec la chaîne de steak-houses Block House une entreprise de plusieurs millions de francs, qui compte 54 restaurants dans le monde entier.

Block et Hensel ont divorcé en 2014, l'entrepreneuse est depuis entrée en relation avec le présentateur de télévision Gerhard Delling. L'ex-couple a quatre enfants et se dispute leur garde depuis des années.

Après un séjour de vacances au Danemark, pays d'adoption de Hensel, il a gardé avec lui les enfants Klara et Theodor, aujourd'hui enlevés. Un tribunal de Hambourg avait décidé que les enfants devaient être ramenés en Allemagne. Un tribunal danois en a toutefois décidé autrement et n'a accordé à Christina Block qu'un droit de visite.

Elle n'a pu voir ses enfants qu'en présence d'un accompagnateur. «Christina a alors porté plainte contre moi pour enlèvement d'enfant», avait raconté Stephan Hensel, cité par «Focus». «C'est ainsi que nos enfants ont été interrogés par la police. Les services sociaux m'ont dit qu'ils devaient retourner en Allemagne. Mais que faire en tant que père si cela ne correspond manifestement pas à leur volonté?», avait-il ajouté.