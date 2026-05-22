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Avant leur retour en France Enfants retrouvés sur une route au Portugal : la justice ordonne un placement immédiat

ATS

22.5.2026 - 11:43

Les deux garçons français de quatre et cinq ans retrouvés seuls au bord d'une route au Portugal ont été placés dans une famille d'accueil. Ils y resteront temporairement, dans l'attente de leur retour en France, a indiqué vendredi le tribunal de Setubal.

Soupçonné de faits de maltraitance, de mise en danger et d'abandon, le couple pourrait être entendu vendredi après-midi par un juge d'instruction au tribunal de Setubal, a indiqué la gendarmerie portugaise (image d’illustration).
Soupçonné de faits de maltraitance, de mise en danger et d'abandon, le couple pourrait être entendu vendredi après-midi par un juge d'instruction au tribunal de Setubal, a indiqué la gendarmerie portugaise (image d’illustration).
IMAGO/Dreamstime

Keystone-SDA

22.05.2026, 11:43

La juge aux affaires familiales de Santiago do Cacém, la commune où les enfants ont été retrouvés mardi soir par un automobiliste, «a ordonné le placement de ces enfants dans une famille d'accueil, placement qui a été mis en oeuvre après leur sortie de l'hôpital» de Setubal, où ils avaient été admis en observation, a indiqué le tribunal dans un communiqué.

«Il appartiendra aux autorités judiciaires françaises, par le biais des mécanismes de coopération judiciaire, d'engager la procédure de retour des enfants vers l'État de leur résidence habituelle», a-t-il précisé.

«Il ressort des informations recueillies dans le cadre de la procédure que les enfants résidaient avec leur mère en France et que les parents sont séparés, le père disposant d'un droit de visite limité et supervisé», a expliqué cette instance.

Le père des enfants avait signalé le 11 mai leur disparition depuis Colmar, dans l'est de la France, et les autorités françaises avaient dit rechercher activement leur mère.

La mère arrêtée au Portugal

La Française de 41 ans a été arrêtée jeudi à Fatima, dans le centre du Portugal, avec son compagnon de 55 ans. Selon les autorités, ils ont passé plusieurs heures assis à une terrasse de cette ville célèbre pour son sanctuaire catholique, éveillant les soupçons d'une habitante qui a donné l'alerte.

Soupçonné de faits de maltraitance, de mise en danger et d'abandon, le couple pourrait être entendu vendredi après-midi par un juge d'instruction au tribunal de Setubal, a indiqué la gendarmerie portugaise.

Leur mère activement recherchée en France. Deux enfants retrouvés seuls au Portugal

Leur mère activement recherchée en FranceDeux enfants retrouvés seuls au Portugal

Les petits garçons ont été retrouvés mardi soir sur la route nationale 253 reliant la ville d'Alcacer do Sal à la station balnéaire de Comporta, à une centaine de kilomètres au sud de Lisbonne.

L'automobiliste qui les a repérés en pleurs, assis au bord de la route, les a aussitôt emmenés auprès de sa famille, où ils ont été accueillis avant d'être pris en charge par les services de santé.

Selon le récit livré à l'AFP par la mère de ce boulanger, la mère des enfants et son compagnon auraient abandonnés les enfants en leur bandant les yeux et en leur faisant croire qu'il s'agissait d'un jeu pour prendre la fuite.

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