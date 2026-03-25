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Drame de Crans-Montana Les enquêteurs du parquet de Rome débarquent en Valais

ATS

25.3.2026 - 07:24

Six enquêteurs du parquet de Rome débarquent, mercredi matin à Sion, dans le cadre de l’enquête sur le drame du 1er janvier à Crans-Montana. Composée de magistrats et de policiers, la délégation italienne passera deux jours en Valais.

Beatrice Pilloud accueille durant deux jours des enquêteurs du parquet de Rome envoyés par son confrère Francesco Lo Voi (photo d'archives).
Beatrice Pilloud accueille durant deux jours des enquêteurs du parquet de Rome envoyés par son confrère Francesco Lo Voi (photo d'archives).
ats

Keystone-SDA

25.03.2026, 07:24

25.03.2026, 07:32

«Le pool enquête du parquet de Rome, accompagné d'un interprète, va pouvoir accéder à toutes les pièces du dossier qui fait plusieurs milliers de pages», précise la procureure générale du canton du Valais, Beatrice Pilloud à Keystone-ATS. «Ils pourront participer à leur tri (ndlr: les choisir), les consulter mais pas en faire des copies.»

Afin de pouvoir obtenir une copie des pièces ne contenant aucun nom, le parquet de Rome devra obtenir une décision procédurale du MP valaisan, qui s’appelle une décision incidente, afin que les pièces choisies puissent être transmises à l'Italie.

Avec l'accord des personnes citées

Pour les pièces où figurent des noms et des prénoms, le MP valaisan devra demander l’accord aux personnes citées, afin de savoir si elles acceptent que ces pièces soient transmises aux enquêteurs transalpins. Lorsque ce travail sera effectué, le MP valaisan rendra à nouveau plusieurs décisions incidentes et pourra alors faire suivre, ou non, ces documents à ses homologues. Ces démarches visent à faire avancer la procédure en Italie.

Ces pièces ne pourront toutefois être utilisées par le parquet de la capitale italienne que lorsque la décision de clôture de la commission rogatoire internationale sera décidée.

La procureure du Valais se confie. Beatrice Pilloud: «Je suis la première à ressentir la pression»

La procureure du Valais se confieBeatrice Pilloud: «Je suis la première à ressentir la pression»

Promesse tenue

Le 19 février dernier, des délégations suisse et italienne, respectivement emmenées par Beatrice Pilloud et son homologue romain Francesco Lo Voi – pas présent cette semaine en Valais -, s’étaient rencontrées pour une séance dans les locaux de l’Office fédéral de la justice, à Berne. A cette occasion, la procureure générale valaisanne avait réaffirmé le choix du MP de répondre favorablement à une demande d'entraide judiciaire du parquet de Rome du 30 janvier dernier.

Lors de cette séance, les parties avaient également confirmé que «le Ministère public du canton du Valais conserve la direction de la procédure sur le territoire suisse, c’est-à-dire qu’il décide, entre autres, quels moyens de preuve sont recueillis et si les enquêteurs italiens assistent à leur obtention», avait rappelé l’Office fédéral de la justice. Le parquet de Rome a, lui, la même responsabilité sur le territoire italien.

Coopération renforcée

La venue d’enquêteurs italiens, cette semaine à Sion, confirme la volonté des parties de coopérer d'une manière renforcée afin de faire avancer l’enquête.

Parmi les 41 victimes du drame du bar «Le Constellation», six sont italiennes auxquelles s’ajoute une dizaine de blessés.

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