Dès ce samedi et jusqu'au 13 septembre, 26 associations membres de l'Entraide familiale vaudoise (efv) vont aller à la rencontre de la population à travers tout le canton. Des portes ouvertes, des stands d'information, des cours, des magasins de seconde main, des jeux, etc: la population pourra ainsi découvrir la large palette d'activités proposées par les différents membres de l'Entraide familiale.

Parmi les quelque 155 services proposés par l'Entraide familiale vaudoise, figurent les livraisons de repas à domicile (archives). ATS

Keystone-SDA ATS

«Cette semaine de rencontres met en lumière le travail que toutes nos associations et leurs bénévoles investissent avec générosité depuis des années au service des habitantes et habitants du canton de Vaud, de 0 à 100 ans», explique Janick Chatelain, directrice de l'Entraide familiale vaudoise, citée dans un communiqué. Toutes les manifestations sont gratuites et en accès libre.

Cette semaine se clôturera par une Fête des Entraides qui se déroulera le samedi 13 septembre de 15h00 à 18h00 à la Maison Pulliérane à Pully. Musique, visites de stands, humour et verre de l'amitié seront au programme de cette manifestation, elle aussi, gratuite et ouverte à tous, petits et grands, sans inscription.

Fondée en 1949, l'Entraide familiale vaudoise est une association faîtière reconnue d'utilité publique. Elle regroupe, soutient et défend les intérêts de 26 associations locales (8200 membres affiliés) qui proposent dans tout le canton des services de proximité à base bénévole et destinés à toutes les catégories d'âge, de 1 jour à 100 ans.

Elle propose 156 services de proximité. Quelque 1700 bénévoles consacrent chaque année près de 80'000 heures d'entraide.

http://www.efvaud.ch/fete