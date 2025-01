Washington et le Capitole sont recouverts de neige. ATS

Cinq personnes ont perdu la vie à cause d'une grosse tempête hivernale qui balaie depuis dimanche le centre et l'est des Etat-Unis, affectant des millions d'habitants mais faisant la joie de résidents de la capitale Washington.

Keystone-SDA ATS

Les intempéries, qui se déplacent des Etats centraux vers ceux de la côte Est (Delaware, Maryland, Virginie, District of Columbia et sud de l'Etat de New York, où se trouve la mégalopole éponyme), ont entraîné annulations de vols, fermetures d'écoles et accidents de la route.

Plus de 50 millions de personnes sont touchées, dont environ 300'000 sont toujours sans électricité lundi après-midi, tandis que 2300 vols ont été annulés et des milliers d'autres retardés, selon les sites Poweroutage.us et FlightAware.

A Washington, un manteau blanc recouvre les rues. Par endroits, jusqu'à 30 centimètres de neige sont attendus, a fait savoir le Service météorologique national (NWS).

Les trottoirs et des parcs de la capitale fédérale sont le terrain de jeu de joyeuses batailles de boules de neige d'enfants et d'adultes.

Certains ont même chaussé les skis.

Au moins cinq morts

A 400 km au nord, la ville de New York et ses grandes banlieues de Long Island et du Westchester, à l'extrême sud de l'Etat rural du même nom, ont commencé à voir chaussées et toits d'immeubles recouverts de premiers flocons.

Mais cela ne représente pas plus d'un cm à Central Park, le poumon vert – et blanc pour l'occasion – de Manhattan, et sur les pistes des aéroports JFK et LaGuardia à Queens et Brooklyn, selon le NWS, pour la mégapole de neuf millions d'âmes aux saisons traditionnellement très marquées.

Mais lundi, toute l'attention est sur Washington, où le Congrès a certifié la victoire de Donald Trump à l'élection présidentielle du 5 novembre, quatre ans jour pour jour après le violent assaut du Capitole par les partisans du républicain après sa défaite contre Joe Biden en novembre 2020.

Non loin, les deux principaux aéroports de la capitale fédérale, Dulles et Ronald-Reagan, ont été contraints d'annuler plus de 500 vols depuis 06h00 (12h00 en Suisse).

Cinq personnes sont décédées depuis dimanche dans des accidents liés aux conditions dantesques, selon des médias locaux, dont trois dans les Etats centraux du Missouri et du Kansas.

Potentielles tornades

Les services météo avaient averti sur la quantité de neige devant tomber, notamment sur l'Ohio et le massif des Appalaches du sud-est au nord-est, mettant en garde contre tout déplacement «dangereux» sur les routes enneigées et verglacées.

«La neige s'est transformée en glace, entraînant des coupures d'électricité et des conditions routières plus dangereuses. Les équipes de sécurité des transports travaillent d'arrache-pied pour dégager les routes pour permettre aux équipes des services publics et aux urgences de se déplacer», a déclaré le gouverneur du Kentucky (centre-est) Andy Beshear, appelant les habitants à rester chez eux.

Les gouverneurs du Missouri, de la Virginie et du Maryland ont déclaré l'état d'urgence, à l'image du Kentucky.

Des vidéos publiées par la chaîne météo The Weather Channel montrent des véhicules déraper sur des routes verglacées et des semi-remorques finir dans des barrières en bord de route au Kansas.

Selon les services météo du pays, des orages accompagnés de grêle et de potentielles tornades pourraient frapper les Etats du sud-est. Ces puissants vents pourraient entraîner des dégâts matériels et des «pannes d'électricité prolongées», a averti le NWS.

Dans le centre et l'est du pays, les températures devraient chuter par endroits jusqu'à -18°C avec de fortes rafales de vent.

Les scientifiques affirment que les phénomènes météorologiques extrêmes sont de plus en plus fréquents et de plus en plus graves en raison du changement climatique provoqué par l'homme.