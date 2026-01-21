  1. Clients Privés
Jusqu'à -46°C ressentis ? Les Etats-Unis en alerte face à la menace d'une puissante tempête hivernale

ATS

21.1.2026 - 20:50

Une tempête hivernale massive devrait frapper de vastes régions des États-Unis cette semaine, exposant plus de 175 millions de personnes à de potentielles coupures de courant et d'importantes perturbations dans les transports.

Une vague de froid historique est attendue en Amérique du Nord (photo d'illustration).
Une vague de froid historique est attendue en Amérique du Nord (photo d'illustration).
IMAGO/ZUMA Press Wire

Keystone-SDA

21.01.2026, 20:50

21.01.2026, 21:00

La tempête Fern devrait toucher une zone s'étendant du Texas et la région des Grandes Plaines jusqu'aux Etats de l'est du pays. Elle pourrait mesurer plus de 3000 km de long, soit bien plus de la moitié de la longueur des Etats-Unis d'est en ouest.

«Des températures glaciales vont s'étendre sur les deux tiers orientaux du pays derrière un front froid arctique», a indiqué le Service météorologique des Etats-Unis (NWS) dans un bulletin d'alerte.

«Des températures extrêmement basses (...) progresseront des grandes plaines du Nord jeudi vers la vallée du Mississippi, la vallée de l'Ohio et le Nord-Est d'ici dimanche», poursuit la NWS.

Cette vague de froid arctique sera accompagnée de rafales de vent, entraînant des températures ressenties dangereuses. Les plus basses de ces températures ressenties pourraient descendre sous les -50 degrés Fahrenheit (-46 °C) dans les grandes plaines du Nord, selon les services météo.

Météo alarmiste

Les chaînes météo américaines ont diffusé des prévisions au ton alarmiste, évoquant notamment des pluies verglaçantes particulièrement intenses, susceptibles d'endommager les infrastructures électriques et les arbres.

Plus de 30 centimètres de neige pourraient tomber à New York et dans certains Etats de la côte Est, ont averti les prévisionnistes, la Virginie et le Maryland devant être les plus durement touchés.

Certaines zones susceptibles d'être frappées se préparent à l'arrivée de la tempête, comme l'Etat du Texas, où le gouverneur Greg Abbott a déclaré l'état d'urgence et mobilisé des ressources spécifiques.

La commission des routes du comté de Monroe, qui couvre une vaste zone autour de Detroit, dans le Michigan, a pour sa part mis en garde contre «une pénurie de sel».

«Cette année, nous en avons utilisé davantage que durant les quatre derniers mois de décembre réunis», a déclaré David Leach, directeur général de la commission, à CBS News.

Par le passé, des zones rurales du Nord-Est se sont retrouvées totalement isolées en raison de fortes chutes de neige.

Les Etats-Unis en alerte face à la menace d'une puissante tempête hivernale