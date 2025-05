Les Etats-Unis lancent un avertissement aux voyageurs pour la Suisse !

Le ministère américain des Affaires étrangères recommande aux voyageurs se rendant en Suisse de faire attention à la petite délinquance, en particulier dans les grandes villes, et de s'informer sur les alertes de sécurité.

Une mise en garde est lancée contre la petite délinquance en Suisse. IMAGO/Pond5 Images

Lea Oetiker / trad.

La Suisse est considérée comme plutôt sûre dans le monde entier. Pourtant, le ministère américain des Affaires étrangères vient de lancer un avertissement officiel aux voyageurs pour la Suisse. La raison : la petite criminalité.

Il n'y a toutefois pas lieu de s'inquiéter. La Suisse a été classée au «niveau 1». Cela signifie que les voyageurs doivent uniquement prendre des «mesures de précaution normales».

Sur le site web «Travel.State.Gov», il est recommandé aux citoyens américains de s'inscrire auprès de l'ambassade à Berne pour recevoir des messages d'alerte et de lire le rapport sur le pays.

Prudence dans les grandes villes

La prudence est particulièrement recommandée dans les grandes villes, où le risque de petite délinquance est légèrement plus élevée. Les vols et autres délits similaires sont particulièrement fréquents dans les lieux animés et les endroits touristiques. Le conseil est de rester vigilant et de faire attention à ses effets personnels.

Bien que la Suisse ne soit pas considérée comme une destination à haut risque, les autorités américaines parlent d'un «risque faible à moyen» de terrorisme et de violence politique.

Les extrémistes pourraient utiliser la Suisse comme lieu de repli ou de soutien pour planifier des attentats. L'inquiétude porte sur la possibilité d'auteurs isolés d'origine djihadiste, qui pourraient être difficiles à identifier et imprévisibles. Il n'y a toutefois pas d'indices concrets d'attaques imminentes.

La raison de la nouvelle alerte n'est pas claire

Cette classification n'est pas nouvelle. La Suisse a déjà été classée au niveau 1 par le passé. Il s'agit d'une évaluation générale de la situation sécuritaire et non d'une alerte aiguë. La raison de ce nouvel avertissement n'est toutefois pas claire.

La Suisse a également émis un avertissement aux voyageurs pour les Etats-Unis. Là encore, il ne s'agit pas d'un avertissement actuel, mais d'une évaluation générale.

Les voyageurs en provenance des Etats-Unis ne doivent pas céder à la panique, mais il est conseillé de faire preuve d'une saine vigilance. Les pickpockets ne sont pas seulement présents à Genève ou à Zurich, et les alertes terroristes font désormais partie de la situation sécuritaire presque partout. Même le Liechtenstein est sur la liste.