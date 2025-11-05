Les Etats-Unis secoués par un terrible crash aérien !

Un avion-cargo s'est écrasé mardi en une boule de feu peu après son décollage de Louisville, dans le centre-est des Etats-Unis, tuant au moins sept personnes selon le gouverneur du Kentucky, qui s'attend à un bilan plus lourd.

Un avion-cargo s'écrase au décollage faisant sept morts aux États-Unis pic.twitter.com/x1JWpWVuvd — BFMTV (@BFMTV) November 5, 2025

Keystone-SDA ATS

«Nous pensons qu'il y a au moins trois décès. Je crains que ce chiffre ne soit plus important. Il y a aussi au moins 11 blessés, dont certains sont gravement touchés», a déclaré le gouverneur lors d'une conférence de presse.

«Le vol UPS 2976 s'est écrasé vers 17h15 heure locale», a déclaré la FAA, identifiant l'appareil comme un McDonnell Douglas MD-11 à destination de Hawaï.

L'avion avait «trois membres d'équipage à son bord», a déclaré dans un communiqué séparé le transporteur UPS, dont le siège de la division aérienne est installé à Louisville, dans le centre-est du pays.

«Les nouvelles de Louisville sont difficiles ce soir, le bilan atteint désormais sept décès, et ce chiffre va sans doute augmenter», a écrit le gouverneur Andy Beshear sur X, ajoutant que des outils de contrôle de la qualité de l'air ont été déployés.

Une vidéo amateur partagée par la chaîne locale WLKY montre le moteur gauche de l'avion en feu tandis que l'appareil rase le sol en tentant de décoller de la piste, avant visiblement d'exploser plus loin, provoquant un large panache de fumée noire. L'appareil a terminé sa course à près de 5 km de l'aéroport, selon la police.

Des images aériennes de télévisions locales montraient aussi, peu après le crash, un large brasier s'étalant sur plusieurs centaines de mètres de long dans une zone de hangars et de parkings, avec les gyrophares des équipes de secours à proximité. «A ce stade, nous pensons que la principale zone touchée concerne deux entreprises», a précisé M. Beshear.

L'Agence américaine de sécurité des transports (NTSB) et la FAA «se mobilisent pour arriver sur place et vont mener l'enquête», a écrit sur X Sean Duffy, le ministre des Transports.

Une vidéo amateure partagée par la chaîne locale WLKY montre le moteur gauche de l'appareil en feu tandis que l'appareil rase le sol en tentant de décoller, avant visiblement d'exploser, provoquant un large panache de fumée noire.

En pleine paralysie budgétaire

L'accident de mardi intervient au moment où les conséquences de la paralysie budgétaire, due à un désaccord entre républicains et démocrates au Congrès, se font particulièrement ressentir dans le domaine du transport aérien.

Depuis plusieurs semaines, des pénuries de contrôleurs aériens – qui travaillent depuis le 1er octobre sans être payés – entraînent retards et annulations de vols à travers le pays.

Si la paralysie budgétaire se prolonge au-delà de cette semaine, l'espace aérien américain pourrait même être partiellement fermé, a mis en garde mardi Sean Duffy.

UPS Airlines, la division aérienne du groupe américain de messagerie et de livraison de colis, opérait début septembre une flotte d'environ 500 avions de transport de marchandises, dont 27 MD-11, l'appareil impliqué dans l'accident de mardi.

Le dernier accident aérien majeur aux Etats-Unis s'est produit le 29 janvier dernier à proximité de l'aéroport Ronald-Reagan de Washington, quand un hélicoptère militaire est entré en collision avec un avion de ligne sur le point d'atterrir, tuant 67 personnes au total.