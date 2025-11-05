Les Etats-Unis secoués par un terrible crash aérien !

  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Boule de feu Les Etats-Unis secoués par un terrible crash aérien !

ATS

5.11.2025 - 01:04

Un avion-cargo s'est écrasé mardi en une boule de feu peu après son décollage de Louisville, dans le centre-est des Etats-Unis, tuant au moins sept personnes selon le gouverneur du Kentucky, qui s'attend à un bilan plus lourd.

Keystone-SDA

05.11.2025, 01:04

05.11.2025, 08:30

«Nous pensons qu'il y a au moins trois décès. Je crains que ce chiffre ne soit plus important. Il y a aussi au moins 11 blessés, dont certains sont gravement touchés», a déclaré le gouverneur lors d'une conférence de presse.

«Le vol UPS 2976 s'est écrasé vers 17h15 heure locale», a déclaré la FAA, identifiant l'appareil comme un McDonnell Douglas MD-11 à destination de Hawaï.

L'avion avait «trois membres d'équipage à son bord», a déclaré dans un communiqué séparé le transporteur UPS, dont le siège de la division aérienne est installé à Louisville, dans le centre-est du pays.

«Les nouvelles de Louisville sont difficiles ce soir, le bilan atteint désormais sept décès, et ce chiffre va sans doute augmenter», a écrit le gouverneur Andy Beshear sur X, ajoutant que des outils de contrôle de la qualité de l'air ont été déployés.

Une vidéo amateur partagée par la chaîne locale WLKY montre le moteur gauche de l'avion en feu tandis que l'appareil rase le sol en tentant de décoller de la piste, avant visiblement d'exploser plus loin, provoquant un large panache de fumée noire. L'appareil a terminé sa course à près de 5 km de l'aéroport, selon la police.

Des images aériennes de télévisions locales montraient aussi, peu après le crash, un large brasier s'étalant sur plusieurs centaines de mètres de long dans une zone de hangars et de parkings, avec les gyrophares des équipes de secours à proximité. «A ce stade, nous pensons que la principale zone touchée concerne deux entreprises», a précisé M. Beshear.

L'Agence américaine de sécurité des transports (NTSB) et la FAA «se mobilisent pour arriver sur place et vont mener l'enquête», a écrit sur X Sean Duffy, le ministre des Transports.

Une vidéo amateure partagée par la chaîne locale WLKY montre le moteur gauche de l'appareil en feu tandis que l'appareil rase le sol en tentant de décoller, avant visiblement d'exploser, provoquant un large panache de fumée noire.

Pas d'argent, pas de nourriture, pas de plan. La plus longue paralysie : comment le shutdown américain paralyse le pays entier

Pas d'argent, pas de nourriture, pas de planLa plus longue paralysie : comment le shutdown américain paralyse le pays entier

En pleine paralysie budgétaire

L'accident de mardi intervient au moment où les conséquences de la paralysie budgétaire, due à un désaccord entre républicains et démocrates au Congrès, se font particulièrement ressentir dans le domaine du transport aérien.

Depuis plusieurs semaines, des pénuries de contrôleurs aériens – qui travaillent depuis le 1er octobre sans être payés – entraînent retards et annulations de vols à travers le pays.

Si la paralysie budgétaire se prolonge au-delà de cette semaine, l'espace aérien américain pourrait même être partiellement fermé, a mis en garde mardi Sean Duffy.

UPS Airlines, la division aérienne du groupe américain de messagerie et de livraison de colis, opérait début septembre une flotte d'environ 500 avions de transport de marchandises, dont 27 MD-11, l'appareil impliqué dans l'accident de mardi.

Le dernier accident aérien majeur aux Etats-Unis s'est produit le 29 janvier dernier à proximité de l'aéroport Ronald-Reagan de Washington, quand un hélicoptère militaire est entré en collision avec un avion de ligne sur le point d'atterrir, tuant 67 personnes au total.

«Chaos généralisé». Aux Etats-Unis, record en vue pour la paralysie budgétaire

«Chaos généralisé»Aux Etats-Unis, record en vue pour la paralysie budgétaire

Les pires accidents aériens de l’histoire

Les pires accidents aériens de l’histoire

Découvrez les trois pires crashs d'avions de l'histoire, des tragédies aériennes dévastatrices qui ont marqué l'aviation et changé les normes de sécurité pour toujours.

21.05.2024

Les plus lus

Dérive fiscale : les Suisses paient des milliards de francs d’impôts en trop !
Les Etats-Unis secoués par un terrible crash aérien !
Comment Trump se vautre dans le luxe alors que des millions de personnes sont menacées par la famine
«Les démocrates fument Donald Trump» - Le président américain dans la tourmente
Cadavre coupé en deux : une habitante de Sainte-Croix arrêtée
Victorieux à New York, Mamdani a la recette pour «vaincre» Trump