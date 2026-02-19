  1. Clients Privés
Plates excuses Une journaliste australienne fait le buzz aux JO – «Je n'aurais pas dû prendre un verre»

ATS

19.2.2026 - 08:05

Une journaliste australienne de premier plan a présenté ses excuses après s'être présentée alcoolisée à l'antenne. Elle avait bafouillé lors d'une retransmission des JO 2026, dans un extrait devenu viral.

Keystone-SDA

19.02.2026, 08:05

19.02.2026, 08:20

Un de ses collègues a tenté d'expliquer son état en affirmant qu'il était difficile de parler lorsqu'on est en reportage dans des climats froids.

«Je veux prendre un instant, si c'est possible, pour m'excuser», a déclaré Mme Mason à la fin de son intervention jeudi. «Je voulais aussi remercier tous ceux qui m'ont contactée. Je suis un peu embarrassée. J'ai totalement mal évalué la situation».

«Je n'aurais pas dû prendre un verre, surtout dans ces conditions: il fait froid, nous sommes en altitude, et le fait de ne pas avoir dîné n'a probablement pas aidé non plus. Mais je veux assumer toutes mes responsabilités», a-t-elle ajouté.

Karl Stefanovic, présentateur et personnalité très en vogue en Australie, a répondu: «Ne t'inquiète pas. Passons à autre chose. Tu es une légende.»

