(ETX Daily Up) – On entend souvent dire que les femmes parlent plus que les hommes. Pourtant, en 2007, des chercheurs de l’université d’Arizona ont remis en cause cette croyance en démontrant que les deux sexes prononcent, en moyenne, le même nombre de mots par jour. Cependant, une étude plus approfondie et récente tempère cette conclusion en soulignant que si les femmes paraissent plus loquaces, cette différence n’est visible que dans une tranche d’âge bien déterminée.

Une étude révèle une différence notable entre les sexes en matière de nombre de mots prononcés par jour, mais uniquement chez les 25-65 ans. Paul Bradbury / Getty Images

ETX Studio Relax

Pour arriver à ce constat, une équipe de recherche de l’université d’Arizona a analysé près de 630.000 enregistrements issus de 22 études menées dans quatre pays. Leur échantillon, composé de 2197 personnes, est quatre fois plus important que celui de l’étude de 2007. «Il existe une forte hypothèse interculturelle selon laquelle les femmes parlent beaucoup plus que les hommes. Nous voulions voir si cette hypothèse se vérifiait ou non lorsqu'elle était testée empiriquement», explique Colin Tidwell, coauteur de l’étude, dans un communiqué.

Publié dans le Journal of Personality and Social Psychology, leur travail révèle une différence notable entre les sexes en matière de nombre de mots prononcés par jour, mais uniquement chez les 25-65 ans. Les femmes de cette tranche d'âge disent en moyenne 21.845 mots de plus par jour, soit 3.000 de plus que les hommes.

Pourquoi cette disparité apparaît-elle seulement à l’âge adulte? Les chercheurs avancent une hypothèse: les années où les femmes parlent davantage correspondent souvent à celles où elles s’occupent des enfants, le «travail parental» restant majoritairement à leur charge. «Les différences liées au sexe dans l'éducation des enfants et les soins familiaux sont une possibilité qui pourrait expliquer cette différence.

Si des facteurs biologiques tels que les hormones étaient la cause principale, une différence importante entre les sexes aurait également dû être présente parmi les jeunes adultes. Si les changements sociétaux et générationnels étaient la force motrice, la différence entre les sexes aurait dû s'accroître progressivement chez les participants plus âgés. Or, ni l'un ni l'autre n'ont été observés», analyse Matthias Mehl, auteur principal de l’étude et professeur au département de psychologie de l’université d’Arizona.

La conversation, un art qui se perd?

Si cette étude apporte un éclairage nouveau sur les différences de genre en matière de communication verbale, elle met surtout en lumière la diversité des comportements individuels. Le participant le moins bavard, un homme, prononçait en moyenne 100 mots par jour, tandis que la personne la plus prolixe – également un homme – dépassait les 120.000 mots quotidiens. Une preuve, comme le souligne Matthias Mehl, que «[n]ous, les humains, sommes bien plus différents individuellement que ne le sont systématiquement les deux genres».

Par ailleurs, les chercheurs ont constaté une tendance à la baisse du nombre de mots échangés au fil des années. Entre 2005 et 2018, la moyenne quotidienne est passée de 16.000 à 13.000 mots. Une évolution probablement liée à l’essor des communications numériques, qui favorisent les messages écrits au détriment des interactions verbales.

Mais si nous parlons moins, quel impact cela pourrait-il avoir sur nos relations sociales, notre santé ou notre bien-être? Pour répondre à cette question, Matthias Mehl travaille sur un outil capable de mesurer nos conversations, à l’image des montres connectées qui suivent le sommeil ou l’activité physique. «Nous savons combien de temps nous devons dormir, combien d'exercice nous devons faire, mais nous n'avons aucune idée du temps de socialisation nécessaire», souligne-t-il. Peut-être est-il temps de redonner à la conversation sa juste place dans nos vies connectées, mais parfois silencieuses.