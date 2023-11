Les femmes pourront bientôt intégrer la Société des armaillis de la Gruyère. Réunis en assemblée, les membres de l'institution ont accepté de modifier leurs statuts, une modification qui devrait se concrétiser l'an prochain.

Les orateurs, dont le président Pascal Yerly, «ont relevé l’importance du travail des femmes dans les exploitations agricoles et plus particulièrement sur les alpages». KEYSTONE

L'assemblée extraordinaire, réunie mercredi dernier à Broc (FR), a validé le changement par 48 voix contre 23 et 1 abstention. L'évolution répond à «plusieurs sollicitations de la part de membres», a fait valoir le comité dans un communiqué.

Les personnes présentes ont «débattu sereinement et en toute franchise». Les orateurs, dont le président Pascal Yerly, «ont relevé l’importance du travail des femmes dans les exploitations agricoles et plus particulièrement sur les alpages».

Deux votations pour accepter les femmes avaient déjà occupé la société centenaire depuis l'an passé. Les propositions n’avaient alors pas passé la rampe, rappelle le communiqué. La modification votée mercredi sera validée à l'occasion de la prochaine assemblée.

Quant aux modalités concernant la distribution des diplômes aux filles et garçons de chalet, elles figureront également à l'ordre du jour.

lp, ats