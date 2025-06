Dans les montagnes suisses, l'air n'est pas tout à fait clair en dépit du soleil. La cause en est la fumée des feux de forêt au Canada qui a entre-temps atteint l'Europe.

La fumée des feux de forêt au Canada sème "le trouble" dans l'air des montagnes suisses aussi (archives). ATS

Keystone-SDA ATS

Sur le Jungfraujoch, dans les Alpes bernoises, la concentration de particules fines est légèrement supérieure à la valeur limite, avec 57 microgrammes par mètre cube, indique lundi sur X le service météorologique Meteonews Suisse.

La teneur élevée en aérosols est également visible sur les images satellites, renchérit l'office fédéral de la météorologie MétéoSuisse sur X. L'atmosphère est également trouble sur le Gemsstock, dans le canton d'Uri.

Selon le rapport national sur les incendies de forêt du Canada, il y a eu par moments plus d'une centaine de foyers d'incendie. Une sécheresse et des vents exceptionnels ont favorisé leur apparition et propagation. Jusqu'à la fin du mois de mai, plus de 17'000 personnes ont été évacuées.