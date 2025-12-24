Les dossiers Epstein réveillent l'un des plus grands mystères de Suisse

La mort mystérieuse de l'ex-patron de Tengelmann Karl-Erivan Haub, un appel téléphonique de New York au Valais et des documents jusqu'ici inconnus dans les dossiers Epstein: de nouveaux documents montrent que les enquêteurs suisses se sont penchés dès 2020 sur les liens possibles entre les deux affaires.

Quel est le lien entre Jeffrey Epstein et la disparition du milliardaire Karl-Erivan Haub ? blue News

En 2018, le milliardaire de Tengelmann Karl-Erivan Haub disparaît sans laisser de traces lors d'une randonnée à ski à Zermatt. En 2020, un homme du nom de Mark Epstein, originaire de New York, se présente à la police cantonale valaisanne. Et en 2025, Fedpol et des enquêteurs valaisans apparaissent soudainement dans les dossiers de Jeffrey Epstein. Il s'agit de trois histoires aux liens explosifs.

Tout d'abord, celle du milliardaire disparu: Karl-Erivan Haub, double national allemand et américain, était jusqu'à sa disparition codirecteur du groupe Tengelmann, l'une des plus grandes entreprises familiales d'Allemagne, dont le siège est à Mülheim an der Ruhr. Le 7 avril 2018, ce passionné d'alpinisme part seul pour une randonnée d'entraînement au Petit Cervin. Une caméra de surveillance montre Haub pour la dernière fois en route vers la région du glacier. On en perd ensuite toute trace.

Malgré l'une des plus grandes opérations de recherche jamais menées dans la région - avec des hélicoptères, des spécialistes des avalanches et des équipes de secours internationales - Haub reste introuvable. Ni son corps, ni son équipement, ni aucun autre indice ne sont retrouvés.

Karl-Erivan Haub était codirecteur du groupe Tengelmann. Roland Weihrauch/dpa

Sa disparition a suscité d'importantes spéculations. Alors que la famille pense officiellement qu'il s'agit d'un accident de montagne, certaines voix n'excluent toujours pas une disparition volontaire. Ainsi, selon les médias, de nombreux indices laissaient à penser que Haub avait des contacts commerciaux en Russie au moins depuis 2010. De plus, Haub aurait été aperçu à Moscou après sa disparition, mais aucune confirmation indépendante n'a été apportée.

La scène à Moscou : Karl-Erivan Haub est-il présent sur cette photo ? Screenshot/X.com

Juridiquement, Haub a été déclaré mort en 2021. En 2023, la journaliste d'investigation Liv von Boetticher a publié le livre «Die Akte Tengelmann und das mysteriöse Verschwinden des Milliardärs Karl-Erivan Haub». Elle y arrive à la conclusion suivante: «Tout porte à croire que l'ancien chef de l'empire Tengelmann était impliqué depuis des années dans des affaires extrêmement douteuses en Russie et que c'est probablement pour cette raison qu'il se trouvait sur le radar de la police fédérale américaine FBI et de la CIA».

Trois pages suisses dans les dossiers d'Epstein

La deuxième partie de l'histoire commence par un événement d'actualité: le 23 décembre 2025, de nouveaux dossiers issus de la succession de Jeffrey Epstein sont publiés. Parmi les quelque 300 000 pages, on en trouve trois qui concernent la police cantonale valaisanne, la police fédérale suisse Fedpol, Mark Epstein - le frère de Jeffrey Epstein - et la disparition de Karl-Erivan Haub.

Il ressort de ces pages que le 15 juin 2020, la Fedpol s'est adressée par courriel aux autorités américaines sur mandat de la police cantonale valaisanne. Interrogé par blue News, le Fedpol souligne n'avoir joué qu'un rôle d'intermédiaire.

L'événement: Mark Epstein a contacté la police cantonale à Sion par téléphone depuis New York le 2 juin 2020 et a envoyé deux courriels le même jour. Il y proposait des informations qui, selon lui, indiquaient que la disparition du milliardaire allemand Karl-Erivan Haub et la mort de son frère Jeffrey Epstein pouvaient être liées.

Dans le dossier, les enquêteurs valaisans indiquent que Mark Epstein, lors de ses propres recherches sur la mort de son frère, serait tombé sur une conversation entre une personne qu'il ne connaissait pas, sous le pseudonyme de «Mim Mim», et un «Monsieur Haub». Il s'agirait de Christian Haub, le frère du disparu.

Un extrait du dossier original montre à quelle fréquence Mark Epstein s'est adressé à la police cantonale valaisanne. justice.gov

Mark Epstein a mis à la disposition de la police cantonale une capture d'écran du profil LinkedIn de «Mim Mim» ainsi que des captures d'écran de deux messages de cette personne. Dans ces messages, on le menace de tuer ses enfants.

La raison de ces menaces n'est pas claire.

Dans les dossiers Epstein publiés, on trouve la menace de "Mim Mim" adressée à Mark Epstein. Il a envoyé cette capture d'écran au FBI en mai 2020. justice.gov

Le 4 juin 2020, la police cantonale a repris contact avec Mark Epstein par téléphone. Selon le dossier, il a déclaré que son frère Jeffrey Epstein et Karl-Erivan Haub pourraient avoir été assassinés.

Il a déduit cette hypothèse du contenu d'un e-mail de «Mim Mim». On ne sait pas si cet e-mail était en possession des autorités valaisannes. On ignore aussi comment Mark Epstein a obtenu ces informations.

La police cantonale valaisanne a résumé ces informations à partir du contact avec Mark Epstein: «Mim Mim» et Christian Haub (frère du disparu) auraient eu une conversation.

«Mim Mim» affirme avoir reçu de l'argent pour garder le silence de la part d'un responsable de la sécurité de Tengelmann.

«Mim Mim» aurait vendu des documents.

La disparition de Karl-Erivan Haub et la mort de Jeffrey Epstein seraient liées. Montre plus

Trois questions aux autorités américaines

La police cantonale valaisanne a adressé trois demandes concrètes aux autorités américaines: les fonctionnaires voulaient savoir si des rapports de Mark Epstein en lien avec Karl-Erivan Haub y étaient disponibles. En outre, ils souhaitent être informés d'éventuelles découvertes concernant un lien entre Epstein et Haub, qui pourraient être pertinentes pour l'enquête suisse. La troisième question est la suivante: «Comment évalueriez-vous les informations fournies par Mark Epstein ?»

On ne sait pas pour l'instant si la police cantonale valaisanne ou Fedpol ont jamais reçu une réponse des Etats-Unis. Fedpol renvoie à ce sujet à la police cantonale valaisanne - une demande correspondante de blue News est restée sans réponse jusqu'à présent.

Outre la question non résolue de savoir si et comment les autorités américaines ont réagi, les trois pages du dossier Epstein laissent d'autres points en suspens: par exemple, si la prise de contact de Mark Epstein a déclenché de nouvelles enquêtes sur la disparition de Karl-Erivan Haub. Ou pourquoi Mark Epstein est tombé sur le nom Haub lors de ses recherches sur la mort de son frère.

L'énigme de la disparition du milliardaire allemand à Zermatt reste donc pour l'instant irrésolue - mais les dossiers Epstein éclairent l'affaire d'un jour nouveau.