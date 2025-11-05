  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Climat Les forêts de l'hémisphère nord grandissent mais sont menacées

ATS

5.11.2025 - 15:05

Les forêts en Europe, dans le nord du continent américain et en Asie centrale continuent de grandir, contrairement à celles du reste du monde. Mais le chancement climatique menace de remettre en cause cette situation, a alerté mercredi l'ONU à Genève.

Paola Deda, de la Commission économique de l'ONU pour l'Europe (CEE-ONU), a mis en garde contre les menaces grandissantes sur les forêts de l'hémisphère nord qui continuent toutefois à augmenter leur dimension.
Paola Deda, de la Commission économique de l'ONU pour l'Europe (CEE-ONU), a mis en garde contre les menaces grandissantes sur les forêts de l'hémisphère nord qui continuent toutefois à augmenter leur dimension.
ATS

Keystone-SDA

05.11.2025, 15:05

05.11.2025, 15:09

Dans un rapport publié tous les cinq ans, la Commission économique de l'ONU pour l'Europe (CEE-ONU) fait remarquer que le volume des forêts dans ces régions a augmenté de 60 millions d'hectares en 35 ans. Or, près de 11 millions d'hectares sont perdus en moyenne dans le monde chaque année, selon l'Agence de l'ONU pour l'alimentation et l'agriculture. «Nous avons obtenu des avancées remarquables», a affirmé à la presse une responsable de la CEE-ONU, Paola Deda.

De même, la quantité de bois dans les forêts a progressé de près d'un tiers pour atteindre environ 261 milliards de m3 dans les trois régions. Une situation saluée par l'ONU avant la COP 30 au Brésil, tant cet écosystème est important pour l'absorption de carbone dans la lutte contre le réchauffement climatique.

Autre indication réjouissante, le nombre de forêts protégées a doublé. Plus de 300 millions d'hectares sont désormais encadrés par des législations. Les trois régions rassemblent plus de 40% des forêts mondiales. Avec moins d'un tiers de son territoire recouvert de forêts, la Suisse ne figure elle qu'au 30e rang parmi les 56 pays de la région.

Malgré les avancées observées, la CEE-ONU met en garde contre les effets du changement climatique et d'autres problèmes. Mais «la pression augmente sur les écosystèmes» et «il faut continuer à travailler sur la question des forêts», explique la responsable de l'agence onusienne. Les sécheresses et les incendies se multiplient. D'autres dommages affectent des dizaines de millions d'hectares chaque année.

Chantier pour la COP

Plus préoccupant, les indications de plusieurs pays montrent que l'augmentation des forêts dans la région ralentit. Cette situation pourrait faire passer ces écosystèmes d'un absorbeur net à un producteur net de carbone.

«Beaucoup dépendra des futures conditions» climatiques et «de nombreuses décisions qui seront prises», selon un responsable onusien. Les forêts sont encore plus importantes à préserver autour de l'Arctique, dit l'ONU.

Elle demande des politiques renforcées aux Etats qui participeront à la COP au Brésil, alors que ce pays va en faire un chantier important de la conférence. La solidité des forêts doit être au centre de la lutte contre le changement climatique, dit l'agence onusienne. De la prévention des incendies aux efforts de rétablissement des écosystèmes en passant par la protection des avantages économiques et environnementaux de ceux-ci.

Les plus lus

À ne pas rater! La superlune de ce soir s’annonce éblouissante
Scandales, exil, regrets: Juan Carlos, ancien roi d’Espagne, brise le silence
Ces arnaques sont les plus dangereuses pour les seniors
Lucerne: il braque un kiosque avec un mystérieux carton sous le bras
Qui est Zohran Mamdani, ce socialiste qui fait trembler Trump?
«Ils ont fouillé les filles, allant jusqu'à déchirer leurs serviettes hygiéniques»