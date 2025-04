A la suite d’intempéries en début d’année, les Gorges du Chauderon étaient restées fermées pour des raisons de sécurité. Elles sont à nouveau accessibles depuis le 11 avril, annonce la commune de Montreux.

Le sentier des Gorges du Chauderon, bien que partant de la ville de Montreux est considéré comme un chemin de montagne (photo d'illustration). ATS

Récemment, une purge des roches a été effectuée par une entreprise spécialisée. Suite à l’intervention des services communaux, l’accès a pu être rétabli, explique la commune sur son site internet.

Au vu de ses caractéristiques, il est toujours utile de rappeler que, bien que l’un de ses points de départ se situe au cœur de la vieille ville de Montreux, le sentier des gorges du Chauderon est considéré comme «chemin de randonnée de montagne» par Suisse Rando.

Pour ces chemins indiqués en rouge et blanc, il est recommandé d’avoir le pied sûr et d’être en bonne forme physique. Il convient également de connaître les dangers liés à la montagne, tels que chutes de pierres, risque de glissade et de chute, brusque changement des conditions météorologiques. L'équipement doit également être adapté en conséquence.

L'accès aux Gorges du Chauderon peut être interdit pour des raisons de sécurité. Le sentier avait notamment été fermé pendant deux ans après qu'un promeneur avait été mortellement touché par une chute de pierres en mai 2021. Des travaux de sécurisation avaient alors été menés.