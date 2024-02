Les grands-mères aux fourneaux font fureur dans ce restaurant

Un vent de changement souffle dans l'univers culinaire. Au cœur de New York, un restaurant unique en son genre fait parler de lui pour sa proposition gastronomique hors du commun. Ici, ce sont les grands-mères qui tiennent les rênes de la cuisine, offrant une expérience culinaire authentique et chargée d'histoire familiale.

Nonna Maria servant ses cavatelli con Salsiccia maison à l'Enoteca Maria. Un lieu où chaque jour, une grand-mère différente, originaire d'un des plus de 30 pays représentés, partage ses recettes familiales avec les clients. Instagram enoteca_maria

À l'Enoteca Maria, les étoiles des chefs laissent place aux tabliers tachés d'histoire et d'amour des grands-mères. Ce restaurant unique en son genre célèbre un retour aux racines de la cuisine, où chaque grand-mère, avec ses recettes héritées et ses mains expertes, réinvente la notion même de haute gastronomie.

Un concept unique est né

Fondé par Jody Scaravella, un Italien installé aux États-Unis, ce restaurant rend hommage à la figure maternelle et à la transmission des traditions culinaires. Après avoir perdu sa grand-mère Domenica et sa mère, Scaravella a été inspiré par le désir de recréer les saveurs de l'enfance et de partager la richesse de la cuisine familiale avec le monde.

C'est ainsi que ce concept unique est né : un lieu où chaque jour, une grand-mère différente, originaire d'un des plus de 30 pays représentés, partage ses recettes familiales avec les clients.

Un plat unique à la carte et bien plus

Ce restaurant de Staten Island se distingue par la diversité de son offre culinaire. Des plats typiques d'Algérie, d'Argentine, de la République tchèque, de France, de Grèce, d'Irlande, d'Italie, du Kazakhstan, de Corée, du Mexique, des Philippines, de Pologne, de Porto Rico, du Sri Lanka, de Syrie, de Taïwan, de Turquie et du Venezuela sont préparés avec amour et expertise.

Chaque grand-mère apporte non seulement un plat unique à la carte, mais aussi une part de son héritage culturel et familial.

Les secrets et les techniques des grands-mères

L'initiative de Scaravella ne se limite pas à la restauration. Avec son projet «Nonnas in Training», il vise à maintenir vivante la transmission des techniques et des connaissances culinaires d'une génération à l'autre.

Ce cours quotidien gratuit permet aux apprentis cuisiniers de s'immerger dans les secrets et les techniques de ces grands-mères expérimentées, bien que la nationalité de la grand-mère enseignante change chaque jour.

«Nonnas of the World»

En plus de partager ces recettes au restaurant, Scaravella ambitionne de créer un grand livre virtuel intitulé «Nonnas of the World». Ce projet vise à recueillir les biographies, les photos et les recettes des grands-mères participantes, chacune dans sa langue maternelle, célébrant ainsi la diversité et l'unité à travers la gastronomie.

L'Enoteca Maria est donc bien plus qu'un simple restaurant ; c'est un pont entre les générations et les cultures, un hommage vivant à la cuisine traditionnelle face à la modernité, un lieu où chaque plat raconte une histoire.