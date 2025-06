Le bilan hivernal de l'hôtellerie vaudoise affiche 1'233'700 nuitées entre novembre 2024 et avril 2025, en hausse de 5% par rapport à l'hiver précédent (+58'400 nuitées). Si la progression est modérée pour les stations des Alpes vaudoises (+0,6%), elle est plus marquée pour la région Montreux Riviera (+6,9%) et surtout lausannoise (+7,8%).

C'est à Lausanne et dans sa région que la fréquentation des hôtels a le plus progressé l'hiver dernier (photo d'illustration). ATS

Keystone-SDA ATS

Jugé «excellent», le bilan hivernal s'explique aussi par en grande partie sur le bond de la clientèle étrangère (+7,7%), tandis que la fréquentation indigène a moins progressé (+2,2%), montrent jeudi les chiffres publiés par Statistique Vaud.

Ce sont les hôtes en provenance de France (148'900 nuitées), des Etats-Unis (50'200) et du Royaume-Uni (44'100) qui ont le plus séjourné dans les hôtels du canton. Parmi les principaux marchés de proximité, les clientèles belge (+16%) et française (+9,2%) affichent les plus fortes hausses.

Toutes origines confondues, les progressions les plus marquées ont été observées durant les mois de novembre 2024 (+7,3%) et d'avril 2025 (+6,5%).

A titre de comparaison, les nuitées ont progressé de 2,8% sur le plan national par rapport à l'hiver précédent. Parmi les principales régions touristiques suisses, Bâle (+9,9%) et Zurich (+5,4%) affichent les hausses urbaines les plus marquées. Du côté des destinations alpines, la fréquentation a augmenté de 2% dans les Grisons et de 0,9% en Valais.