«J'avais peur» – Habitants et employés s'inquiétaient depuis longtemps

Au moins 15 personnes ont perdu la vie dans l'accident du funiculaire «Elevador da Glória» à Lisbonne. Les premiers indices laissent penser à une rupture de câble, l'entretien et l'exploitant sont désormais dans la ligne de mire.

Le funiculaire «Elevador da Glória» a déraillé et s'est renversé mercredi soir dans le centre de Lisbonne. Selon les autorités, au moins 15 personnes sont mortes et 18 autres ont été blessées, dont certaines grièvement.

Comme le rapporte le journal «Público», un câble de sécurité s'est rompu, ce qui a déclenché l'accident. Le wagon n'a donc pas pu être arrêté et a déraillé à grande vitesse.

L'entreprise exploitante Carris a déclaré avoir «mis en œuvre et respecté tous les protocoles de maintenance». La dernière inspection générale a eu lieu en 2022, une réparation bisannuelle en 2024. De plus, des contrôles hebdomadaires et quotidiens ont été effectués. Une enquête a été ouverte en collaboration avec les autorités.

epa12350495 Les dégâts sur les lieux après le déraillement du funiculaire Gloria à Lisbonne, au Portugal, le 3 septembre 2025. Au moins 15 personnes ont perdu la vie dans cet accident et 18 autres ont été blessées, selon les services d'urgence locaux. EPA/MIGUEL A. LOPES KEYSTONE

Les travailleurs ont apparemment signalé des problèmes

Les syndicats ont toutefois émis des critiques. Manuel Leal de Fectrans/STRUP a déclaré mardi soir aux médias que des employés avaient signalé des problèmes depuis des années, notamment la tension des câbles porteurs.

Il a demandé que la maintenance soit à nouveau confiée à Carris elle-même: «Les travailleurs ont signalé à plusieurs reprises qu'il y avait des différences entre la maintenance passée et la maintenance actuelle». Le déraillement a «malheureusement confirmé leurs inquiétudes», conclut-il.

Le train est un symbole de Lisbonne

Les passagers étaient également inquiets. Jorge Dionísio, 68 ans, a raconté au journal «Expresso» qu'il utilisait le train depuis des décennies, mais que dernièrement il était inquiet: «Les dernières fois que j'ai pris le funiculaire, j'avais peur. J'avais l'impression que les rails étaient très usés, surtout dans les virages».

Ce n'est pas la première fois qu'un incident se produit: en mai 2018 déjà, le funiculaire avait déraillé. Mais à l'époque, le wagon ne s'était pas renversé et personne n'avait été blessé.

Le président Marcelo Rebelo de Sousa a présenté ses condoléances aux familles et le Premier ministre António Costa a promis toute l'aide possible aux victimes. L'autorité compétente, la GPIAAF, enquête sur l'incident mais se heurte à un manque de personnel: depuis l'été 2023, elle ne compte plus qu'un seul enquêteur pour le secteur ferroviaire.

L'«Elevador da Glória» a été inauguré en 1885 et est un symbole de Lisbonne.