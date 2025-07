Vertiges, collapsus circulatoire ou insolation: la chaleur estivale dépasse actuellement les capacités de beaucoup de personnes. Les bébés et les personnes très âgées sont particulièrement menacés. La situation est encore sous contrôle.

En cas de soupçon de coup de chaleur ou d'insolation : il faut d'abord se mettre à l'abri du soleil et se rafraîchir la tête. Photo : Christin Klose/dpa-tmn

Petar Marjanović Petar Marjanović

Vertiges, maux de tête et sensation d'être complètement épuisé - beaucoup ne connaissent que trop bien ces jours de canicule. La chaleur permanente fait souffrir les gens. Et les hôpitaux suisses le remarquent aussi clairement: dès que le thermomètre dépasse les 30 degrés pendant plusieurs jours, les urgences liées à la chaleur se multiplient.

C'est ce que confirme une enquête menée auprès de différentes cliniques. Beat Lehmann, médecin-chef adjoint à l'Hôpital de l'Île de Berne, rapporte : «Nous enregistrons de nombreux patients souffrant de problèmes circulatoires imputables à la canicule actuelle».

La bonne nouvelle: la plupart d'entre eux peuvent être rapidement stabilisés. Il n'y a pas encore de véritable ruée sur les lits. «Après des périodes de chaleur aussi courtes, il n'est pas encore possible d'établir des liens statistiques entre la chaleur et les hospitalisations», explique Lehmann.

Problèmes circulatoires et déshydratation

La situation est à la fois détendue et tendue. A l'hôpital universitaire de Bâle, les médecins parlent de cas d'urgence isolés. La plupart du temps, il s'agit de déshydratation, de coup de chaleur ou de problèmes cardio-vasculaires, explique la porte-parole Caroline Johnson. Les personnes âgées sont plus souvent touchées, mais les jeunes aussi se retrouvent aux urgences - surtout après une activité sportive intensive dans la chaleur de midi.

La situation est similaire à l'hôpital municipal de Zurich. «Nous avons une légère augmentation des hospitalisations liées à la chaleur», déclare la porte-parole Maria Rodriguez. Surprenant: ici, ce sont surtout les amateurs de sport qui sont touchés, et moins les seniors. L'hôpital ne recueille pas de chiffres précis pour le moment.

Enfants particulièrement menacés

Les pédiatres sont plus vigilants: «Actuellement, nous observons aux urgences une augmentation du nombre de patients souffrant de coups de soleil, d'insolation ou de ce que l'on appelle la grippe estivale», explique Deborah Wallrabenstein de l'Hôpital universitaire et pédiatrique des deux Bâle à la «BZ Basel». La situation n'est pas alarmante, mais «nettement perceptible».

Particulièrement critique: les bébés sont extrêmement sensibles à la chaleur. Leur corps ne peut pas encore réguler correctement la température. «Les bébés ont un système de thermorégulation qui n'est pas encore complètement développé et dépendent des adultes pour se rafraîchir et boire suffisamment», confirme l'urgentiste Lehmann.

Les villes misent sur la prévention

Pour protéger les groupes à risque, Zurich et Bâle se mobilisent. A Zurich, les services de santé organisent des visites gratuites à domicile pour les seniors. Bâle a mis en place une hotline chaleur de Pro Senectute.

Cinq à dix appels arrivent chaque jour, rapporte le directeur Michael Harr dans la «BZ Basel». La plupart du temps, il s'agirait de vertiges, de maux de tête ou d'incertitudes quant à la gestion de la chaleur. «De telles périodes de chaleur persistantes n'étaient pas si fréquentes auparavant. Les personnes âgées savent moins comment y faire face».

L'expert Lehmann lance lui aussi un appel: «En cas de températures extrêmes, nous devrions régulièrement surveiller les personnes âgées ou plus faibles et nous assurer qu'elles boivent suffisamment et qu'elles restent au frais».