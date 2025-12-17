  1. Clients Privés
Genève Les HUG veulent rétablir la confiance après des propos racistes

ATS

17.12.2025 - 17:46

Depuis les dénonciations de propos racistes le 20 août, les Hôpitaux universitaires de Genève (HUG) ont pris plusieurs mesures pour «rétablir le climat de confiance». Ils ont aussi déposé une dénonciation pénale auprès du Ministère public pour le tag raciste apposé sur la porte d'une cadre.

Depuis la confirmation de propos racistes au sein de l'Hopital des Trois Chênes, les HUG ont mis en place plusieurs mesures pour essayer de "rétablir le climat de confiance" (image d'illustration).
Depuis la confirmation de propos racistes au sein de l'Hopital des Trois Chênes, les HUG ont mis en place plusieurs mesures pour essayer de "rétablir le climat de confiance" (image d'illustration).
ATS

Keystone-SDA

17.12.2025, 17:46

17.12.2025, 17:51

La direction des HUG a réuni mercredi le Département de réadaptation et de gériatrie de l'Hôpital des Trois-Chêne pour faire un point sur la situation, a-t-il indiqué. Les propos racistes tenus en son sein avaient été confirmés par une enquête externe. Les HUG ont mené depuis une dizaine d'entretiens de service, déployé un dispositif d'accompagnement auprès des employés et lancé une campagne de sensibilisation contre «toute forme de discrimination».

«Face à un climat d’accusations délétère ne garantissant pas la protection de la personnalité de deux de ses cadres, la direction a décidé de leur confier des fonctions de nature similaire au sein des HUG», précise par ailleurs le communiqué. La responsabilité des soins du département et celle des ressources humaines seront transférées à deux nouvelles responsables à partir de février.

En parallèle, une enquête interne aux HUG a été menée auprès du personnel dudit département jusqu'au 11 décembre. Ses résultats seront publiés en début d'année. Les HUG annoncent étendre cette démarche à l'ensemble de l'institution en 2026.

