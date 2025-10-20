  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Vol des bijoux du Louvre Les huit minutes d'un casse spectaculaire

Marjorie Kublun

20.10.2025

Il est 09h30 dimanche, sous les fenêtres du Louvre à Paris. Des malfaiteurs installent un monte-charge, fracturent une fenêtre et dérobent des bijoux d'une valeur inestimable. A 09h38, ils s'enfuient sur deux puissants scooters, laissant derrière eux des gants, un talkie-walkie et la couronne de l'impératrice Eugénie.

Il est 09H30 dimanche, sous les fenêtres du Louvre à Paris. Des malfaiteurs installent un monte-charge, fracturent une fenêtre et dérobent des bijoux d'une valeur inestimable. (Archives)
Il est 09H30 dimanche, sous les fenêtres du Louvre à Paris. Des malfaiteurs installent un monte-charge, fracturent une fenêtre et dérobent des bijoux d'une valeur inestimable. (Archives)
AFP

Agence France-Presse

20.10.2025, 14:06

20.10.2025, 14:46

C'est une caméra de vidéosurveillance qui enregistre l'arrivée sur les lieux, en plein cœur de la capitale, de quatre malfrats, indique une source policière à l'AFP. Il est 09h30, le musée est ouvert depuis une demi-heure.

Deux d'entre eux sont à bord d'un camion monte-charge, l'un porteur d'un gilet jaune, l'autre d'un gilet orange. Les deux autres arrivent sur deux scooters puissants de type T-Max.

La nacelle élévatrice est déployée depuis le quai François-Mitterrand, qui longe la Seine, vers la fenêtre du premier étage du Louvre, l'un des plus célèbres au monde. Deux voleurs fracturent une fenêtre à l'aide d'une disqueuse et entrent dans la galerie d'Apollon.

Commandée par Louis XIV pour exalter sa gloire de Roi-Soleil, cette salle abrite la collection royale de gemmes et les diamants de la Couronne, qui compte environ 800 pièces.

A l'intérieur, les cambrioleurs brisent deux vitrines, toujours avec une disqueuse, l'une abritant des bijoux Napoléon, l'autre des bijoux des souverains français.

Visages masqués, ils volent neuf pièces, toutes du XIXe siècle. A leur vue, le personnel se met en sécurité, explique la source policière à l'AFP. A 09h37, une alarme se déclenche. Les auteurs du casse ressortent par la fenêtre. Ils empruntent, comme à l'aller, la nacelle.

Les quatre personnes prennent la fuite sur leurs deux-roues, sous l'œil d'une caméra de vidéosurveillance, après un casse expéditif portant la marque de la criminalité organisée, dans un quartier parisien très touristique. Il est 09h38.

Spectaculaire cambriolage au Louvre, des bijoux dérobés

Spectaculaire cambriolage au Louvre, des bijoux dérobés

Un cambriolage spectaculaire a eu lieu dimanche matin peu après l'ouverture du Louvre, le musée le plus visité au monde, où plusieurs malfaiteurs se sont emparés de bijoux d'une "valeur inestimable" avant de prendre la fuite.

20.10.2025

Gilet jaune retrouvé

Sur place, les autorités retrouvent deux disqueuses, un chalumeau, de l'essence, une couverture, mais aussi des gants et un talkie-walkie, autant d'éléments qui pourront servir dans cette traque.

La couronne de l'impératrice Eugénie, l'épouse de Napoléon III, est également abandonnée. Son état est «en cours d'examen», selon le ministère de la Culture. Mais sont emportées huit pièces «d'une valeur patrimoniale inestimable», selon les autorités.

Au niveau du Pont de Sully, un gilet jaune a été retrouvé, indique la source policière.

Après ce cambriolage express, le musée du Louvre, avec ses près de neuf millions de visiteurs par an et 35'000 œuvres sur 73'000 m2, a fermé. Il n'y a pas eu de blessés et 2'000 personnes ont été évacuées, selon la source policière.

Le musée ne devrait pas rouvrir avant mercredi, le mardi étant jour de fermeture hebdomadaire. Une soixantaine d'enquêteurs de la brigade de répression du banditisme (BRB) de la police judiciaire parisienne et de l'Office central de lutte contre le trafic des biens culturels (OCBC) sont mobilisés.

Ce casse a créé l'émoi et un début de polémique autour de la sécurité des musées.

sm-abo/bfa/gvy

Les plus lus

«C’était brutal» - La propriétaire d’une célèbre cabane de montagne jette l’éponge
Discussion sur les modalités du prochain sommet Poutine-Trump
Le test ADN brise les affirmations de la «fausse Maddie»
Netanyahu affirme qu'Israël a largué 153 tonnes de bombes dimanche
Le géant d’ouverture à Sölden privé de l’un de ses favoris

Sur le même thème

Art. Avant le Louvre, d'autres musées victimes de cambriolages

ArtAvant le Louvre, d'autres musées victimes de cambriolages

Louvre. La protection des oeuvres est défaillante

LouvreLa protection des oeuvres est défaillante

Louvre cambriolé. Les trésors des musées attisent les convoitises

Louvre cambrioléLes trésors des musées attisent les convoitises

Vol au Louvre. La couronne de l'impératrice Eugénie a été retrouvée

Vol au LouvreLa couronne de l'impératrice Eugénie a été retrouvée