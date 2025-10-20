Il est 09h30 dimanche, sous les fenêtres du Louvre à Paris. Des malfaiteurs installent un monte-charge, fracturent une fenêtre et dérobent des bijoux d'une valeur inestimable. A 09h38, ils s'enfuient sur deux puissants scooters, laissant derrière eux des gants, un talkie-walkie et la couronne de l'impératrice Eugénie.

C'est une caméra de vidéosurveillance qui enregistre l'arrivée sur les lieux, en plein cœur de la capitale, de quatre malfrats, indique une source policière à l'AFP. Il est 09h30, le musée est ouvert depuis une demi-heure.

Deux d'entre eux sont à bord d'un camion monte-charge, l'un porteur d'un gilet jaune, l'autre d'un gilet orange. Les deux autres arrivent sur deux scooters puissants de type T-Max.

La nacelle élévatrice est déployée depuis le quai François-Mitterrand, qui longe la Seine, vers la fenêtre du premier étage du Louvre, l'un des plus célèbres au monde. Deux voleurs fracturent une fenêtre à l'aide d'une disqueuse et entrent dans la galerie d'Apollon.

Commandée par Louis XIV pour exalter sa gloire de Roi-Soleil, cette salle abrite la collection royale de gemmes et les diamants de la Couronne, qui compte environ 800 pièces.

A l'intérieur, les cambrioleurs brisent deux vitrines, toujours avec une disqueuse, l'une abritant des bijoux Napoléon, l'autre des bijoux des souverains français.

Visages masqués, ils volent neuf pièces, toutes du XIXe siècle. A leur vue, le personnel se met en sécurité, explique la source policière à l'AFP. A 09h37, une alarme se déclenche. Les auteurs du casse ressortent par la fenêtre. Ils empruntent, comme à l'aller, la nacelle.

Les quatre personnes prennent la fuite sur leurs deux-roues, sous l'œil d'une caméra de vidéosurveillance, après un casse expéditif portant la marque de la criminalité organisée, dans un quartier parisien très touristique. Il est 09h38.

Gilet jaune retrouvé

Sur place, les autorités retrouvent deux disqueuses, un chalumeau, de l'essence, une couverture, mais aussi des gants et un talkie-walkie, autant d'éléments qui pourront servir dans cette traque.

La couronne de l'impératrice Eugénie, l'épouse de Napoléon III, est également abandonnée. Son état est «en cours d'examen», selon le ministère de la Culture. Mais sont emportées huit pièces «d'une valeur patrimoniale inestimable», selon les autorités.

Au niveau du Pont de Sully, un gilet jaune a été retrouvé, indique la source policière.

Après ce cambriolage express, le musée du Louvre, avec ses près de neuf millions de visiteurs par an et 35'000 œuvres sur 73'000 m2, a fermé. Il n'y a pas eu de blessés et 2'000 personnes ont été évacuées, selon la source policière.

Le musée ne devrait pas rouvrir avant mercredi, le mardi étant jour de fermeture hebdomadaire. Une soixantaine d'enquêteurs de la brigade de répression du banditisme (BRB) de la police judiciaire parisienne et de l'Office central de lutte contre le trafic des biens culturels (OCBC) sont mobilisés.

Ce casse a créé l'émoi et un début de polémique autour de la sécurité des musées.

